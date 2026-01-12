Krakowscy rodzice pozostają wierni tradycji - Jan po raz kolejny został najczęściej wybieranym imieniem dla męskich noworodków. Dziewczynkom nadawano najczęściej imię Zofia. W 2025 roku w stolicy Małopolski zanotowano także rekordowy wzrost liczby ślubów oraz spraw dotyczących zmiany imion i nazwisk.

Jan i Zofia to najpopularniejsze imiona w Krakowie / Shutterstock

Imiona, które królują w Krakowie

W 2025 roku w Krakowie najczęściej nadawanym imieniem dla chłopców był Jan. Rodzice wybrali je aż 278 razy, co już od kilku lat utrzymuje to imię na pierwszym miejscu wśród krakowskich noworodków płci męskiej.

Wśród dziewczynek najpopularniejsza okazała się Zofia - to imię otrzymało 229 małych Krakowianek urodzonych w 2024 roku. Przez ostatnie dwa lata na podium była Hanna.

W pierwszej dziesiątce najczęściej nadawanych imion męskich znalazły się również: Aleksander (262), Antoni (254), Franciszek (237), Jakub (230), Nikodem (227), Adam (202), Leon (197), Ignacy (181) oraz Mikołaj (180).

Wśród dziewczynek, zaraz po Zofii, rodzice najchętniej wybierali: Maję (219), Zuzannę (218), Laurę (193), Emilię (191), Hannę (178), Oliwię (170), Alicję (157), Julię (148) oraz Marię (148).



Najrzadsze imiona i nowe trendy

Nie wszystkie imiona cieszą się jednak jednakową popularnością. Wśród imion żeńskich, które w tym roku były nadawane najrzadziej, znalazły się: Ola, Angelina, Salomea, Filomena, Olimpia, Eulalia, Jolanta, Brygida, Dobromiła oraz Bogna.

Wśród chłopców najrzadziej wybierano: Artemiusz, Hugon, Wit, Sam, Konstantyn, Witosław, Mirosław, Zbigniew, Tyberiusz oraz Gracjan.



Więcej urodzeń i ślubów w Krakowie

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie sporządził w minionym roku 12 851 aktów urodzeń dzieci. Chłopców urodziło się 6549, a dziewczynek 6302. Z danych wynika także, że w krakowskim USC nastąpił wyraźny wzrost liczby ślubów oraz aktów urodzeń względem 2024 roku.

W 2025 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie sporządzono łącznie 6550 aktów małżeństw, czyli o 778 więcej niż w 2024 roku.



Coraz większą popularnością cieszą się również postępowania dotyczące zmian imion i nazwisk. W 2025 roku w krakowskim USC zarejestrowano 1942 takie sprawy, co stanowi wzrost o 412 w porównaniu do roku 2024.

