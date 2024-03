Nie tylko bożonarodzeniowe, ale też wielkanocne jarmarki cieszą się sporą popularnością w Niemczech. Jeden z najciekawszych znajduje się w bawarskiej miejscowości Bad Tolz u podnóża Alp. Kupić tam można między innymi ręcznie malowane pisanki lub inne wielkanocne ozdoby.

Jarmark w Bad Tolz / Beniamin Piłat / RMF FM

Z klasycznym "wurstem", ale zamiast rozgrzewającego wina są orzeźwiające trunki. Jarmarki świąteczne w Niemczech odbywają się również w okresie świąt wielkanocnych. Kupić na nich można między innymi zające, bociany oraz ręcznie malowane kolorowe pisanki.

Na jarmarku w bawarskim Bat Tolz swoje towary wystawiają również sprzedawcy mający polskie korzenie. Nasz reporter Beniamin Piłat postanowił ich poszukać.

Są zające wielkanocne z siana, formy do wypiekania chleba oraz koszyki do drewna, do święconki - mówi Feliks Tomaszewski, dla którego to już dziesiąty jarmark w tej bawarskiej miejscowości.

Wielkanocny jarmark w Bad Tolz Beniamin Piłat / RMF FM

Jarmarki bożonarodzeniowe cieszą się większą popularnością. Jest grzaniec, śnieg, więcej ludzi przyjeżdża. Wielkanoc jest kapryśna. Oczywiście jarmarki są popularne, ale pogoda płata figle. Ostatnio dwa dni mieliśmy śnieg i taki wiatr, że we dwóch musieliśmy trzymać parasole, by nie uciekły - mówi ze śmiechem sprzedawca.

Jarmark w Bad Tolz ulokowany jest w starej części małego miasteczka u podnóża Alp. Stoiska ciągną się przez główną ulicę starówki, która znajduje się na wzniesieniu. Przechadzanie się między stoiskami może być prawdziwym wyczynem, jeśli zdecydowaliśmy się rozpocząć spacer "od dołu". Wśród stoisk z drewnianymi i szklanymi ozdobami uwagę przykuć mogą ręcznie malowane pisanki.

Co można zobaczyć w Bad Tolz? Beniamin Piłat / RMF FM

Wszystko malujemy ręcznie. Trochę to zajmuje, ale staramy się, by było pięknie. Malujemy zajączki, postacie z bajek, różne wzory. Przygotowujemy partię - np. 10 jajek i malujemy na jeden wzór. Każdego roku jest coś innego - wyjaśnia Adrianna Brandl, Polka sprzedająca ręcznie malowane pisanki.

Jarmark wielkanocny w Bad Tolz zakończy się w wielkanocny poniedziałek. Dłużej potrwa między innymi ten ulokowany w samym centrum Norymbergi.