Nad zachodnią Polskę nadciągają intensywne opady deszczu i burze, a w południowo-wschodniej części kraju prognozowane są przymrozki. Służby podległe MSWiA są w pełnej gotowości, a kierownictwo resortu na bieżąco monitoruje sytuację. W związku z tym w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się w niedzielę pilna odprawa z udziałem wiceministra Wiesława Leśniakiewicza, podczas której omówiona zostanie aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna.

Nadchodzące godziny mogą okazać się wyjątkowo trudne dla mieszkańców zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz części wielkopolskiego.

Sytuacja jest na tyle poważna, że służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały postawione w stan pełnej gotowości.

Jak informuje MSWiA, kierownictwo resortu na bieżąco otrzymuje raporty dotyczące sytuacji pogodowej i hydrologicznej w kraju. W związku z dynamicznie zmieniającymi się warunkami pogodowymi, jutro w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa z udziałem wiceministra Wiesława Leśniakiewicza, wojewodów oraz przedstawicieli wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

Ulewy, burze i możliwe podtopienia

Według prognoz IMGW, od niedzieli od godziny 15:00, do poniedziałku do godziny 15:00, mieszkańcy województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz części wielkopolskiego muszą liczyć się z intensywnymi opadami deszczu. Suma opadów może wynieść od 40 do nawet 60 mm. Lokalnie przewidywane są również burze, które mogą dodatkowo utrudnić sytuację.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami wydano także dla części województwa zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w Wielkopolsce. Tam prognozowana suma opadów może sięgnąć 50 mm. Najbardziej niebezpieczny okres to niedzielny wieczór oraz noc z niedzieli na poniedziałek - wtedy opady mają być najsilniejsze.

Służby ratownicze, straż pożarna oraz lokalne jednostki zarządzania kryzysowego są gotowe do natychmiastowego reagowania na ewentualne podtopienia, zalania dróg czy uszkodzenia infrastruktury.

Przymrozki na południowym wschodzie

To jednak nie koniec pogodowych wyzwań. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed przymrozkami, które mogą wystąpić w części województw małopolskiego oraz podkarpackiego. Temperatura powietrza może tam spaść nawet do minus 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie - do minus 5 stopni. Alert obowiązuje od dzisiaj, od godziny 23:00, do jutra, do godziny 8:00.

Gwałtowna zmiana aury już za kilka godzin. Nadciągają ulewy i silny wiatr
