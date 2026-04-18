Sytuacja jest na tyle poważna, że służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały postawione w stan pełnej gotowości.

Jak informuje MSWiA, kierownictwo resortu na bieżąco otrzymuje raporty dotyczące sytuacji pogodowej i hydrologicznej w kraju. W związku z dynamicznie zmieniającymi się warunkami pogodowymi, jutro w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa z udziałem wiceministra Wiesława Leśniakiewicza, wojewodów oraz przedstawicieli wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

Ulewy, burze i możliwe podtopienia

Według prognoz IMGW, od niedzieli od godziny 15:00, do poniedziałku do godziny 15:00, mieszkańcy województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz części wielkopolskiego muszą liczyć się z intensywnymi opadami deszczu. Suma opadów może wynieść od 40 do nawet 60 mm. Lokalnie przewidywane są również burze, które mogą dodatkowo utrudnić sytuację.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami wydano także dla części województwa zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w Wielkopolsce. Tam prognozowana suma opadów może sięgnąć 50 mm. Najbardziej niebezpieczny okres to niedzielny wieczór oraz noc z niedzieli na poniedziałek - wtedy opady mają być najsilniejsze.