Nad zachodnią Polskę nadciągają intensywne opady deszczu i burze, a w południowo-wschodniej części kraju prognozowane są przymrozki. Służby podległe MSWiA są w pełnej gotowości, a kierownictwo resortu na bieżąco monitoruje sytuację. W związku z tym w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się w niedzielę pilna odprawa z udziałem wiceministra Wiesława Leśniakiewicza, podczas której omówiona zostanie aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna.
Nadchodzące godziny mogą okazać się wyjątkowo trudne dla mieszkańców zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz części wielkopolskiego.