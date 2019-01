Na drodze krajowej nr 7 pomiędzy Mogilanami a Głogoczowem przed godziną 17 przewróciła się ciężarówka przewożąca drewno - taką informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię. Ładunek przewożony przez ciężarówkę zalegał na drodze, uniemożliwiając przejazd zakopianką - informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przez kilka godzin kierowcy musieli się mierzyć z ogromnymi utrudnieniami, ale droga jest już przejezdna.

Ładunek zablokował drogę / Gorąca Linia RMF FM

Niemal do 21 zablokowany był ruch w stronę Podhala. Problemy przez ponad dwie godziny mieli też kierowcy zmierzający w stronę Krakowa. Jeden pas ruchu w kierunku stolicy Małopolski był zablokowany.



Droga w stronę Zakopanego jest zablokowana /RMF FM

Usuwanie ciężkich bali drewna zakończyło się tuż przed godziną 21. Jak powiedział kom. Krzysztof Profic z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, w wypadku przewożone przez ciężarówkę "drewno całkowicie zagrodziło trasę". Trzeba było usunąć ładunek, by umożliwić dojazd na miejsce "ciężkiemu sprzętowi" do podniesienia wywróconej ciężarówki.

Utrudnienia mają potrwać kilka godzin / Gorąca Linia RMF FM

Jak doszło do tego zdarzenia? Ze wstępnych informacji policji wynika, że w ciężarówce przewożącej drewno zablokowaniu uległ zawór hydrauliczny w naczepie. Kierowca nie był w stanie wykonać manewru skrętu, co doprowadziło do przewrócenia się ciężarówki.

