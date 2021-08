Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada w sprawie ewentualnych sankcji, które miałyby nałożyć na Polskę Stany Zjednoczone. Chodzi o nowelizację ustawy medialnej, uderzającej w telewizję TVN, w której większość udziałów posiada amerykański koncern Discovery. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Grzegorzem Kwolkiem, twierdzi, że doniesienia o ewentualnych sankcjach to "element olbrzymiej presji wywieranej na nasz kraj".

Tabliczka informacyjna z nazwą na budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Alei Jana Chrystiana Szucha 23 w Warszawie / Albert Zawada / PAP

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przyznał, że resort "jest przyzwyczajony do działań dezinformacyjnych, także na innych obszarach".



Myślę, że należy do tego rodzaju informacji podchodzić z bardzo dużą ostrożnością. Będzie ich w najbliższych dniach na pewno bardzo dużo - powiedział naszemu dziennikarzowi polityk.

"Lex TVN" pogorszy stosunki USA i Polski?

W środę Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Za przyjęciem głosowało 228 posłów, przeciw było 216. Projekt "lex TVN" dotyczy przyznawania koncesji mediom należącym do zagranicznego kapitału: wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.



Politycy PiS przekonują, że nowe prawo ma chronić polskie media przed przejęciem przez kapitał rosyjski, chiński czy arabski.

W opinii ekspertów zmiany w prawie spowodują jednak, że stacja TVN straci koncesję na nadawanie - chyba, że zostanie sprzedana przez obecnego właściciela, czyli amerykański koncern Discovery.



Projekt "lex TVN" spotkał się z falą negatywnych ocen. Krytyczne głosy płyną z opozycji, ale także z Waszyngtonu i Brukseli, a nawet z wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy.

Szef dyplomacji USA zaniepokojony

Szef dyplomacji USA Antony Blinken wyraził "głębokie zaniepokojenie" w związku z przyjęciem ustawy medialnej w polskim Sejmie. Polityk stwierdził, że przegłosowana w środę nowelizacja "znacząco osłabiłaby środowisko medialne, które Polacy budowali tak długo".



Wolne i niezależne media czynią nasze demokracje silniejszymi, czynią sojusz transatlantycki bardziej odpornym i są fundamentalne dla naszych relacji dwustronnych - stwierdził szef dyplomacji. Dodał przy tym, że projekt ustawy, który w środę trafił do Senatu, "zagraża wolności mediów" i może zaszkodzić klimatowi wokół inwestycji w Polsce.

Te akty legislacyjne są sprzeczne z zasadami i wartościami, na których zbudowane są nowoczesne i demokratyczne państwa. Apelujemy do polskiego rządu, by zademonstrowały swoje przywiązanie do tych wspólnych zasad nie tylko w słowach, ale i czynach - podkreślił Blinken.

Jakie sankcje dla Polski?

Z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że Stany Zjednoczone są zawiedzione i poirytowane działaniami związanymi z przepisami zwanymi lex TVN. Waszyngton na ustawę patrzy nie tylko jako na uderzenie we własną inwestycję, ale także w trzon wartości demokratycznych.



Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM ewentualne sankcje, które USA może nałożyć na Polskę to między innymi wykluczenie naszego kraju ze światowego szczytu demokracji, brak zgody na zakup czołgów Abrams, a nawet personalne sankcje dotyczące prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Przy poprzednim pogorszeniu relacji z USA, dotyczącym ustawy o IPN również pojawiały się informacje o ewentualnych sankcjach. Wtedy Polska wycofała się ze zmian w przepisach.