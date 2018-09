​Premier Mateusz Morawiecki musi sprostować swoją wypowiedź na temat budowy dróg i mostów z 15 września - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Szef rządu mówił kilka dni temu, że wbrew deklaracjom liderów PO i PSL, w czasie ich rządów, nie budowano dróg i mostów. W Brukseli istotna decyzja dotycząca Polski - ambasadorowie Unii zdecydowali, że 16 października nie będzie wysłuchania ws. praworządności. Za Oceanem, w Nowym Jorku, prezydent Andrzej Duda wystąpił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. W środę w siedzibie PKW zostały wylosowane jednolite numery list wyborczych komitetów wyborczych o zasięgu ogólnopolskim: Bezpartyjni Samorządowcy - nr 1, PSL - nr 2, Zieloni - nr 3, (...), PiS - nr 10. Do sądu trafił też pozew przeciwko posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi. W Krakowie podopieczni fundacji Anny Dymnej zdobyli Kopiec Kościuszki. "Każdy ma swoje K2" - mówili organizatorzy. Tego dnia wyjątkowe fotografie obiegły internet - astronauta z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Alexander Gerst uwiecznił formujący się supertajfun Trami, który wkrótce uderzy m.in. w Tajwan.

Sąd Apelacyjny: Premier ma sprostować swoją wypowiedź

Premier Mateusz Morawiecki ma sprostować swoją wypowiedź nt. budowy dróg i mostów z 15 września - uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowego wykonaniu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie odpowiada naszej argumentacji, nie możemy się z nim zgodzić, aczkolwiek przyjmujemy go do wiadomości; wyrok będzie najpewniej wykonany - poinformował pełnomocnik premiera, radca prawny Adrian Salus.



Kolejne wysłuchanie Polski ws. praworządności będzie możliwe w listopadzie

Unijni ambasadorowie zdecydowali, że 16 października nie będzie kolejnego wysłuchania Polski w kontekście art. 7. Traktatu UE. Zamiast tego przedstawiona zostanie informacja o sytuacji systemu sądownictwa w Polsce, czyli - jak mówi się w unijnym żargonie - "state of play".

"Społeczność ONZ nie może zaakceptować takich metod"

"Każde użycie broni chemicznej jest przestępstwem. Społeczność ONZ nie może zaakceptować takich metod. Nasza bezczynność będzie tylko zachęcać sprawców" - mówił prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zapowiedział, że Polska przedstawi Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych projekt rezolucji w sprawie wdrożenia konwencji o zakazie broni chemicznej.

Wybory samorządowe: Znamy wyniki losowania numerów komitetów

W środę w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej zostały wylosowane jednolite numery list wyborczych komitetów wyborczych o zasięgu ogólnopolskim. Są to komitety, które zarejestrowały listy w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Wylosowany w ten sposób numer przyjmą listy danego komitetu nie tylko w wyborach do sejmików, ale także w wyborach do rad powiatów i rad gmin.

Jest pozew przeciwko Stanisławowi Piotrowiczowi

Przeprosin i 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia na cel charytatywny domagają się wspólnie I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka. Złożyli do sądu pozew przeciwko posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi z PiS. Chodzi o jego słowa, że sędziowie to złodzieje.

Kopiec Kościuszki jak K2. Podopieczni fundacji Anny Dymnej zdobyli szczyt

Razem można zrobić wszystko, mimo przeciwnościom losu. To właśnie pokazali podopieczni Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", która obchodzi 15-lecie działalności. Podopieczni fundacji razem z wybitnymi himalaistami zdobyli Kopiec Kościuszki w Krakowie. "Każdy ma swoje K2" - mówili organizatorzy.

Astronauta z ISS sfotografował supertajfun. "Trzymajcie się tam na dole!"

Niezwykłe fotografie supertajfunu Trami - piątego tak silnego w tym roku na zachodnim Pacyfiku - opublikował na Twitterze astronauta z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Alexander Gerst. "Jakby ktoś wyciągnął gigantyczny korek" - napisał.



NASA pyta o pomysły na szukanie życia poza Ziemią

Pytanie o to, czy jesteśmy sami we Wszechświecie, towarzyszy nam od początków naszej cywilizacji, najnowsze odkrycia astronomii sprawiają, że poszukiwania ewentualnego życia poza Ziemią stają się coraz bardziej ciekawe, zarówno w Układzie Słonecznym, jak i poza nim. Poza nasłuchiwaniem docierających do Ziemi sygnałów radiowych, badania koncentrowały się do tej pory na poszukiwaniu biologicznych śladów życia, na Marsie albo księżycach Saturna i Jowisza, czy też na planetach pozasłonecznych, teraz NASA przymierza się do badań śladów cywilizacji znacznie bardziej rozwiniętych.

Gen. Jarosław Stróżyk: Mówienie o Fort Trump jest znacząco przedwczesne

"Pół roku temu prezydent Trump nakazał Pentagonowi przeprowadzenie defilady w Waszyngtonie. Pentagon oświadczył, że będzie to kosztowało 100 milionów dolarów, więc po takiej ocenie prezydent wycofał się z tego. W tym przypadku - obecnej stałej bazy - Kongres zlecił Pentagonowi do końca marca przyszłego roku taką analizę, przeprowadzenie analizy zasadności budowy takiej bazy. Wszystko, co mówimy wcześniej jest, uważam, znacząco przedwczesne" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM generał Jarosław Stróżyk pytany o możliwość powstania Fort Trump w Polsce i o to, czy to prezydent Donald Trump musi przekonywać wojsko do swoich pomysłów, czy odwrotnie.

Gen. Stróżyk: Fort Trump? Baza zbudowana z przyspieszeniem, nawet za 4-7 lat. Prezydenta Trumpa już nie będzie Michał Dukaczewski /Michał Dukaczewski, RMF FM

Lubnauer: Długi? Staramy się na bieżąco spłacać nasze zobowiązania

"Staramy się na bieżąco spłacać nasze zobowiązania" - mówi szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer pytana o to, jak jej ugrupowaniu idzie spłacanie długów. Na pytanie "spłacanie z czego?" gość Roberta Mazurka w RMF FM odpowiada: zachęcam do wpłacania na Nowoczesną. "Uważam, że Nowoczesna jest potrzebna - podkreśla.

Katarzyna Lubnauer: Żadna partia nie wycofa 500 plus Jarosław Gawłowski /RMF FM

