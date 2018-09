Razem można zrobić wszystko, mimo przeciwnościom losu. To właśnie pokazują dziś podopieczni Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", która obchodzi 15-lecie działalności. Podopieczni fundacji razem z wybitnymi himalaistami zdobywają Kopiec Kościuszki w Krakowie. "Każdy ma swoje K2" - mówią organizatorzy.

Jak mówi Anna Dymna, każdy z nas musi zdobywać swoją górę i pokonywać przeciwności losu. Dla podopiecznych fundacji wejście na Kopiec Kościuszki to przezwyciężenie swoich słabości.

Każdy człowiek o czymś marzy, oni też marzą o czymś, natomiast my, pełnosprawni całkowicie powinniśmy troszkę pomóc im w realizacji tych marzeń. Ja myślę, że oni muszą przede wszystkim marzyć. Jak oni zaczną marzyć to znajdą ludzi, którzy to ułatwią i pomogą. To wszystko jest w głowie. Alpinizm też nie jest w mięśniach, tylko w głowie - mówi himalaista Krzysztof Wielicki.

Dzisiaj na Kopiec Kościuszki wraz z himalaistami i goprowcami wejdzie 15 podopiecznych fundacji. U stóp Kopca oraz na jego zboczach zbudowano kilka obozów górskich, jak na prawdziwych wyprawach.

(az)