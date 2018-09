Jak podaje "The Telegraph" dziennikarzom śledczym udało się rozpoznać w podejrzanym o zatrucie Siergieja i Julii Skirpalów Rusłanie Boszirowie wysokiego rangą oficera GRU, rosyjskich służb specjalnych. Tożsamość Rosjanina mieli ustalić dziennikarze śledczy portalu bellingcat.com i "The Telegraph". Według ich informacji, mężczyzna podający się za Rusłana Boszirowa to tak naprawdę pułkownik Anatolij Czepiga z GRU.

