Przeprosin i 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia na cel charytatywny domagają się wspólnie I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka. Złożyli do sądu pozew przeciwko posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi z PiS. Chodzi o jego słowa, że sędziowie to złodzieje.

Poseł Stanisław Piotrowicz mówił o "sędziach złodziejach" miesiąc temu. Pozew został złożony teraz, bo do tej pory sędziowie nie doczekali się przeprosin, a złożyli wcześniej takie wezwanie.

Teraz już przed sądem Gersdorf i Rączka chcą, żeby poseł Piotrowicz został zmuszony do stosownego oświadczenia - stąd pozew o naruszenie dóbr osobistych. Ta wypowiedź - muszę powiedzieć - była wypowiedzią haniebną. Nie można posługiwać się w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego tego typu inwektywami. Po prostu to jest już przejście na pewien niski, bardzo niski poziom życia politycznego - uzasadniał sędzia Rączka.

Sędzia Rączka dodawał, że kontekst wypowiedzi Piotrowicza - przed posiedzeniem KRS - nie pozostawia wątpliwości, że sędzia mówił o sędziach Sądu Najwyższego, czyli dotknął także jego i I prezes SN. Oboje teraz chcą, by Piotrowicz wpłacił 50 tys. zł na Wioski Dziecięce.

