​Chcemy Polski rozwoju, a nie Polski zastoju - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Ryk (woj. lubelskie). Podkreślał, że bez "dobrej zmiany" nie byłoby programów społecznych, które realizuje rząd.

Mateusz Morawiecki / Wojciech Pacewicz / PAP

Morawiecki podczas wystąpienia zwracał uwagę, że poprzednia ekipa rządząca "zwijała" posterunki policji, które teraz rząd PiS na powrót otwiera, a ponadto odtwarza - jak mówił - linie autobusowe, kolejowe i placówki pocztowe, które "oni zamykali". Bo my chcemy, żeby była Polska rozwoju, a nie Polska zastoju - podkreślił.

Niech się wytłumaczą z tego - PO, PSL, czemu zwinęliście posterunki policji, czemu się przyczyniliście przez to do zmniejszenia bezpieczeństwa obywateli? - pytał premier.

Szef rządu powiedział, że bez "dobrej zmiany" nie byłoby tych wszystkich programów społecznych, które prowadzi rząd. Podkreślił, że z UE rocznie średnio do Polski - na programy dla rolników, programy drogowe, czy kolejowe - wpływa około 25-27 mld złotych. My z samego uszczelnienia podatków w przyszłym roku będziemy mieli może nawet około 50 mld złotych, (czyli) niemal dwa razy więcej - zauważył Morawiecki.

Premier mówił, że możliwość realizacji przez rząd kolejnych programów społecznych, inwestycyjnych i rozwojowych "nie wzięły się z niczego", ale "z ciężkiej, uczciwej i skutecznej pracy na rzecz naszej ojczyzny". Trzeba było odrobinę serca, odrobinę wyobraźni i odrobinę skuteczności. I dzięki temu jesteśmy dzisiaj w innym położeniu, a za parę lat, jak wyborcy nam zaufają, będziemy jeszcze o wiele bardziej do przodu, szybciej gonić ten europejski standard życia, europejski poziom życia i jestem przekonany, że zwyciężymy - mówił premier.

Morawiecki poinformował, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego "do całej Polski wpłynęło więcej w tym roku o 16 mld zł, a do województwa lubelskiego około 700 mln zł więcej niż w roku 2015, do wszystkich samorządów".

Pytajcie swoich gospodarzy, co zrobili z tymi pieniędzmi, bo my, nasze pieniądze, wiemy, jak zainwestowaliśmy - zaznaczył, wskazując m.in. na programy Rodzina 500+, drogi lokalne, czy wyprawkę szkolną. My tam zainwestowaliśmy te pieniądze - dodał.

Szef rządu wyraził jednocześnie nadzieję, że mieszkańcy Ryk wybiorą obecnego burmistrza Jarosława Żaczka na kolejną kadencję. Chcemy współpracować ze wszystkimi, ale najlepiej współpracuje nam się z uczciwymi, skutecznymi, profesjonalnymi gospodarzami, takimi jak tutaj pan Żaczek. Mam nadzieję, że wybierzecie go znowu - podkreślił Morawiecki.

Jak podkreślił Morawiecki problemy Ryk, m.in. ze Szpitalem Powiatowym czy budową mieszkań w ramach programu "Mieszkanie+", uda się rozwiązać, jeśli będzie bliska współpraca rządu z samorządem.

Morawiecki mówił, że w Rykach potrzebne są mieszkania w ramach programu "Mieszkanie+", żeby młodzi ludzie stąd nie wyjeżdżali i mieli "stosunkowo jak najtańsze mieszkania". Premier zapowiedział również, że na Państwową Straż Pożarną w Rykach - m.in. na renowację i remonty obiektów należących do niej - przeznaczonych zostanie 16 mln zł. Szef rządu stwierdził również, że w Rykach są "problemy" ze Szpitalem Powiatowym. I to jest PSL. Często jeżdżę po Polsce i tam, gdzie PSL ma szpitale powiatowe, często są problemy. Trzeba to zmienić - oświadczył Morawiecki. Według niego, również w kwestii służby zdrowia widać konieczność bliskiej współpracy rządu i samorządu. Musimy wybrać na Lubelszczyźnie do sejmików i oczywiście w powiatach i gminach radnych PiS. Mam nadzieję, że wybierzemy - dodał.

Morawiecki zwrócił również uwagę na rządowy program rozwoju dróg lokalnych. Ocenił, że "najlepiej" będzie można go wdrażać, jeśli w Rykach będzie "dobry gospodarz", czyli Żaczek. Chcemy takiego właśnie gospodarza - podkreślił.

Szef rządu mówił, że są również takie obszary, w których samorząd nie jest w stanie sam sobie poradzić i jako przykład podał drogi ekspresowe i autostrady. Morawiecki zadeklarował, że droga ekspresowa S17 będzie ukończona w 2019 r. Premier podkreślił także, że rząd inwestuje 5 mld zł na drogi kolejowe w woj. lubelskim.

Obecny na spotkaniu burmistrz Ryk powiedział, że z satysfakcją przyjmuje realizowane programy rządowe. Tak jak pan premier powiedział, budujemy drogi w ramach programu rządowego, budujemy pierwszy w Rykach żłobek, przystąpimy - na pewno już to wiem - do programu "Mieszkanie+", będziemy przystępowali do kolejnych programów, które będą służyły samorządowi - zadeklarował Żaczek.

Te programy mają tę zaletę, że są zdecydowanie mniej skomplikowane od unijnych i zdecydowanie szybciej rozpatrywane, a to z punktu widzenia samorządu jest bardzo istotne, bo można bezpiecznie planować działania na przyszłość - dodał burmistrz Ryk.

Premier przyjechał na spotkanie mieszkańcami Ryk, a wcześniej - Radzynia Podlaskiego, PiS-busem. W autokarze jechała też grupa młodych ludzi, którzy w czasie podróży robili sobie zdjęcia z Morawieckim. Po spotkaniu z mieszkańcami w Rykach Morawiecki odwiedził tutejszą Izbę Pamięci Majora Mariana Bernaciaka "Orlika" i jego żołnierzy i dokonał wpisu w pamiątkowej księdze.