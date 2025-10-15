Carrefour rozgląda się za nabywcą około 800 sklepów sieci funkcjonujących w Polsce. Choć wcześniej mówiono o zainteresowaniu takich podmiotów jak Biedronka, Aldi czy Eurochash, to teraz wiadomościhandlowe.pl podają, że czarnym koniem w stawce może się okazać Slipo. To sieć sklepów należąca do ukraińskiej grupy Fozzy Group.

Carrefour ma w Polsce około 800 sklepów / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Carrefour posiada w Polsce niemal 800 sklepów i zarządza 40 centrami handlowymi.

Sieć przygotowuje się do sprzedaży swoich aktywów, a proces nadzoruje bank JP Morgan.

Wśród zainteresowanych przejęciem są m.in. właściciel Biedronki, sieć Dino oraz ukraińska sieć Silpo.

Silpo, należące do Fozzy Group, widzi szansę w dużej liczbie Ukraińców mieszkających w Polsce, ale musi rozwiązać problemy logistyczne.

Carrefour od kilku lat notuje spadek liczby sklepów i pogarszające się wyniki finansowe.

Carrefour posiada w Polsce niemal 800 sklepów w różnych formatach: hipermarkety, supermarkety, dyskonty oraz sklepy convenience. Zarządza także 40 centrami handlowymi w całym kraju.

Sieć szykuje się jednak do sprzedaży swoich aktywów w Polsce - o czym informował m.in. francuski portal lalettre.fr. Proces sprzedaży nadzoruje bank inwestycyjny JP Morgan. Instytucja ta udostępniła potencjalnym nabywcom tzw. "data room", czyli zestaw dokumentów dotyczących transakcji. W gronie zainteresowanych przejęciem wymieniał się m.in. właściciela Biedronki, sieć Dino, a także zagranicznych inwestorów i fundusze. Teraz do tej grupy wskoczył nowy podmiot. Mowa o ukraińskiej sieci Slipo.

Ukraiński potentat z apetytem na Polskę

Slipo należy do Fozzy Group. To drugi co do wielkości detalista spożywczy na Ukrainie, zarządzający 840 sklepami pod różnymi markami. Silpo już od kilku lat wyraża zainteresowanie wejściem na polski rynek, a właściciel sieci, Wołodymyr Kostelman, według portalu wiadomoscihandlowe.pl miał nawet tymczasowo mieszkać w pobliżu Warszawy.

Fozzy Group prowadziła już analizy polskiego rynku, a nawet wynajęła zewnętrznych doradców, by ocenić szanse rozwoju. Mimo to, do tej pory Silpo ograniczało się do niewielkich projektów inwestycyjnych, m.in. współprowadzenia sklepu Carrefour w Poznaniu.

Atuty i wyzwania Silpo

Silpo może liczyć na dużą grupę potencjalnych klientów - w Polsce mieszka obecnie około 1,5 miliona Ukraińców. Sieć doskonale zna ich preferencje zakupowe i jest w stanie dopasować ofertę do ich oczekiwań.

Wyzwania? Ekspert podkreślają, że największym problemem może być logistyka. Najbliższe centrum dystrybucyjne Silpo znajduje się we Lwowie. To ponad 200 km od Lublina i ponad 300 km od Krakowa. Bez własnego centrum dystrybucyjnego w Polsce obsługa dużej liczby supermarketów będzie utrudniona. Według naszych szacunków, nawet obsługując samych obywateli Ukrainy w Polsce, potrzebna będzie sieć co najmniej 150-200 sklepów - wskazał w rozmowie z portalem Igor Guglya, znawca ukraińskiego rynku handlowego.

Problemy sieci Carrefour

Carrefour zadebiutował na polskim rynku w 1997 roku, otwierając pierwszy hipermarket w Łodzi. W kolejnych latach sieć intensywnie się rozwijała, przejmując inne sieci handlowe i wprowadzając nowe formaty, takie jak Carrefour Express czy sklepy franczyzowe na osiedlach. Na koniec 2024 roku Carrefour posiadał w Polsce 783 placówki, w tym 96 hipermarketów, 156 supermarketów oraz 531 sklepów osiedlowych. Firma zarządzała również 40 centrami handlowymi.

W ostatnich latach Carrefour zmagał się jednak z narastającymi trudnościami. Tylko w 2024 roku zamknięto aż 110 sklepów, z czego 102 to placówki franczyzowe. Liczba sklepów w Polsce systematycznie się zmniejsza, a wyniki finansowe ulegają pogorszeniu. Jak podaje portal dlahandlu.pl, w 2024 roku sieć zanotowała stratę netto w wysokości 53,6 mln złotych.