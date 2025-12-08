Nietypowa sytuacja u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Ze statku towarowego w pobliżu wyspy Wight za burtę wypadło 16 kontenerów m.in. z bananami - podaje Sky News. Owoce w weekend zaczęły się pojawiać na plaży w mieście Selsey. Z powodu incydentu na kilkanaście godzin w porcie w Southampton utknął wycieczkowiec.
Wycieczkowiec Iona należący do firmy P&O Cruises miał opuścić Southampton w sobotni wieczór. W planie dwutygodniowej podróży były Hiszpania, Portugalia i Wyspy Kanaryjskie. Jednostka musiała jednak opóźnić rozpoczęcie rejsu ze względu na osobliwą sytuację w pobliżu wyspy Wight. Niedaleko latarni morskiej Nab Tower koło Bembridge 6 grudnia ze statku towarowego za burtę wypadło 16 kontenerów, co stwarzało potencjalne zagrożenie dla ruchu morskiego.