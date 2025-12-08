Akcja poszukiwawcza

Rzeczniczka brytyjskiej Agencji Straży Przybrzeżnej przekazała, że pięć z tych kontenerów było pustych, w ośmiu były banany, dwa zawierały plantany, a jeden był pełen awokado.

Część ładunku - wraz z samymi kontenerami - w niedzielę zaczęła się pojawiać na plaży w mieście Selsey na południu Anglii. Trwają prace nad wydobyciem kontenerów z wody.

Straż przybrzeżna wraz ze strażą pożarną i policją postawiły kordon i proszą ludzi, aby nie zbliżali się do kontenerów - dodała rzeczniczka. Zaznaczyła też, że w poszukiwaniach pozostałych kontenerów wykorzystano helikopter straży przybrzeżnej i samolot.

Wszystko, co zostanie znalezione w kontenerach, powinno zostać oddane Straży Przybrzeżnej. Każdy, kto nie zgłosi przedmiotów w ciągu 28 dni, łamie prawo i może zostać podjęte wobec niego działanie - podkreślono.

Jednakże zaznaczono, że "nie będzie to dotyczyć towarów łatwo psujących się" oraz "członkowie społeczeństwa powinni stosować się do instrukcji przekazanych przez radę".

Wycieczkowiec wyruszył z portu

Ostatecznie sytuację udało się opanować na tyle, że wycieczkowiec mógł opuścić Southampton. Jak wynika z danych dostępnych w systemie monitorowania statków, Iona wypłynęła z portu w sobotę po południu.

Statek może pomieścić 5200 pasażerów.