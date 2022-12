Zaostrza się spór między maszynistami PKP Cargo a zarządem tej spółki. Część maszynistów - na prośbę związków prowadzących negocjacje - od tygodnia nie bierze nadgodzin. To może sparaliżować część transportów.

Skład towarowy na Dworcu Głównym PKP w Przemyśl (zdj. arch.) / Darek Delmanowicz / PAP

Związkowcy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM twierdzą, że niektórzy maszyniści wyrabiają rocznie ponad 300 nadgodzin, czyli dwa razy więcej niż pozwala Kodeks Pracy. Jeśli nie będą tego robić, zagrożone mogą być ważne transporty, np. węgla ze Śląska lub gdańskiego portu.

Związki zawodowe poprosiły, by maszyniści pracowali jedynie w standardowych godzinach. To ma być protest wobec działań zarządu spółki, który oskarżają o brak współpracy i chęci do negocjacji.

Maszyniści pracujący dla PKP Cargo domagają się lepszej organizacji pracy, 400-złotowej podwyżki od listopada tego roku oraz premii w wysokości 3 tysięcy złotych. PKP Cargo proponuje 600 złotych premii i podwyżkę wynagrodzeń o 400 złotych od kwietnia przyszłego roku. Na to zgody nie ma, a do porozumienia jest bardzo daleko.

"Nie pozwolimy się dalej poniżać"

"Sytuacja związana z gigantyczną inflacją nie pozwala nam na odwlekanie decyzji o podwyżkach wynagrodzeń dla pracowników. Rachunków, kredytów nie jesteśmy w stanie odraczać. Co gorsza, konstruktywny dialog Zarząd Spółki (...) zamienił na cyniczną dezinformację kierowaną do oburzonych sytuacją pracowników Spółki" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym dziś przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

"Koledzy, macie prawo domagać się szacunku i poszanowania Waszej ciężkiej pracy, dlatego zwracam się do Was o nieuleganie cynicznej presji Zarządu. Nie dajcie się kupić na marne, cyniczne zagrywki, mające na celu wyłącznie złamanie jedności maszynistowskiej. Nas nie potrzeba uczyć patriotyzmu i poczucia kolejarskiej służby. Pod pretekstem tych wartości nie pozwolimy się dalej poniżać albo odchodzić z tej Spółki jak już wielu to uczyniło. Jeśli Nas się nie szanuje, to ten szacunek wywalczymy razem, jak na maszynistów przystało" - apeluje do maszynistów szef związku Leszek Miętek.