Opolscy policjanci zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w nielegalnej sprzedaży lekarstw. W wyniku przestępczego procederu sprzedano leki psychotropowe o wartości 2 mln złotych.

/ Opolska Policja /

Pierwsze sygnały dotyczące procederu nielegalnego handlu lekarstwami policjanci otrzymali od funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu na początku 2022 roku. Ustalono, że grupa działa na terenie całej Polski.

Pierwszą osobą zatrzymaną w tej sprawie był 25-letni mieszkaniec Opola, który rozprowadzał leki wśród klientów.

W połowie listopada 2022 roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pojechali do województwa zachodniopomorskiego (...) to właśnie tam miały przebywać wytypowane przez funkcjonariuszy osoby. Według ustaleń policjantów, trzon grupy składał się z sześciu osób. Ich liderką miała być 34-letnia mieszkanka Szczecina - na co dzień pracownica prywatnego gabinetu lekarskiego. W proceder zamieszani byli dodatkowo między innymi lekarz i farmaceuta - informuje policja w Opolu.

/ Opolska Policja /

Policjanci przeszukali blisko 10 pomieszczeń, w tym gabinet lekarski i aptekę. Zatrzymano 6 osób. Zabezpieczono dokumentację medyczną, recepty, komputery, notatki, zapiski, a także ponad 40 tys. zł.

/ Opolska Policja /

Z sześciu zatrzymanych, tymczasowo aresztowane zostały trzy osoby. Według zebranych dowodów, wszyscy zatrzymani mieli prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające i substancje psychotropowe oraz uczestniczyć w ich obrocie.

Przestępcy działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, a dzięki swojej działalności wprowadzili na rynek leki o wartości 2 mln zł.

Członkom grupy grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.





Zatrzymany "gang medyków" RMF FM