Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka poinformował o opanowaniu awarii stacji bazowych sieci Play. Obecnie niedostępnych pozostaje maksymalnie 50 stacji, co nie wpływa na funkcjonowanie sieci. Przyczyną utrudnień był marznący śnieg i złe warunki atmosferyczne.

  • Awaria stacji bazowych Play została opanowana.
  • Obecnie niedostępnych jest maksymalnie 50 stacji.
  • Awaria nie wpływa już na działanie sieci.
  • Przyczyną problemów były trudne warunki pogodowe.
W poniedziałek w niektórych regionach Polski doszło do awarii ponad 200 stacji bazowych w sieci Play. Najbardziej dotknięte były województwa podkarpackie, małopolskie i lubelskie. 

Przyczyną problemów były trudne warunki atmosferyczne, w tym marznący śnieg.

Aktualny stan sieci

Jak przekazał wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, obecnie niedostępnych jest maksymalnie 50 stacji bazowych, głównie w województwach podkarpackim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim. Taki poziom niedostępności dotyczy niewielkiej liczby klientów i nie wpływa na ogólne działanie sieci.

Dane dotyczące dostępności stacji bazowych są na bieżąco przekazywane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Operatorzy zapewniają, że sytuacja jest monitorowana, a sieć funkcjonuje prawidłowo.

Stacje bazowe

Stacja bazowa jest podstawowym elementem radiowego systemu telekomunikacyjnego, który umożliwia łączność bezprzewodową między urządzeniami końcowymi a siecią telekomunikacyjną. Głównym zadaniem stacji bazowej jest przekazywanie (nadawanie i odbieranie) sygnałów radiowych między urządzeniami abonenckimi, np. mobilnymi takimi jak telefony komórkowe, a siecią operatora telekomunikacyjnego. 