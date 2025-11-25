Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka poinformował o opanowaniu awarii stacji bazowych sieci Play. Obecnie niedostępnych pozostaje maksymalnie 50 stacji, co nie wpływa na funkcjonowanie sieci. Przyczyną utrudnień był marznący śnieg i złe warunki atmosferyczne.

Awaria stacji bazowych Play została opanowana.

Obecnie niedostępnych jest maksymalnie 50 stacji.

Awaria nie wpływa już na działanie sieci.

Przyczyną problemów były trudne warunki pogodowe.

W poniedziałek w niektórych regionach Polski doszło do awarii ponad 200 stacji bazowych w sieci Play. Najbardziej dotknięte były województwa podkarpackie, małopolskie i lubelskie.

Przyczyną problemów były trudne warunki atmosferyczne, w tym marznący śnieg.

Aktualny stan sieci

Jak przekazał wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, obecnie niedostępnych jest maksymalnie 50 stacji bazowych, głównie w województwach podkarpackim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim. Taki poziom niedostępności dotyczy niewielkiej liczby klientów i nie wpływa na ogólne działanie sieci.