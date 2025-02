"Pozostają jego wskazówki i mądrość"

Wraz z Marianem Turskim odchodzi wiek XX, ale pozostają jego wskazówki i mądrość na wiek XXI, który na naszych oczach niepokojąco zaczyna przypominać początek poprzedniego stulecia. On to widział; on to wiedział - podkreślił w rozmowie z PAP Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Podczas swojego wielkiego przemówienia pięć lat temu, w miejscu nieprzypadkowym, bo przed bramą śmierci w Birkenau, ostrzegał, że Auschwitz nie spadło z nieba. Mówił, żebyśmy reagowali na każdy przejaw nietolerancji, przemocy, nienawiści, bo zanim się obejrzymy, nastąpi katastrofa - wspominał.



Zdaniem Zająca słowa Turskiego są "drogowskazem dla nas na XXI wiek, który budzi tyle naszych obaw". On nas z tym zostawił. (...) Zrobił to świadomie, konsekwentnie. Teraz wszystko w naszych rękach, bo on swojego życia nie zmarnował - podsumował.

"Mówił, że zło zaczyna się od małych rzeczy"

Pisarka i reportażystka Anna Bikont oceniła w rozmowie z PAP, że Marian Turski był "chodzącą pamięcią świata, który uległ zagładzie".

Każda osoba, którą spotykał, opowiadała mu swoje przeżycia. Był fantastycznym słuchaczem, a do tego miał niezwykłą zdolność zapamiętywania. Słuchał, pamiętał i zbierał opowieści. Był wyczulony na szczegół. Wiele rzeczy, jak chociażby sposoby bojkotu pracy przymusowej, którą musieli w getcie wykonywać Żydzi, pamiętał w najdrobniejszych szczegółach. Równocześnie nie zatrzymywał się na detalach, lecz potrafił uogólniać jednostkowe doświadczenia - wspominała.

Zostanie z nami jego przesłanie: nie bądź obojętny - oceniła Bikont. Mówił, że zło zaczyna się od małych rzeczy, by w końcu doprowadzić do wielkiej porażki ludzkości. To przesłanie dzisiaj, w czasach Donalda Trumpa i Władimira Putina, jest bardzo aktualne - podkreśliła.

"Człowiek drobny i delikatny został międzynarodowym autorytetem"

"Znałem Go osobiście od 5 dekad. Nie zawsze staliśmy po jednej stronie politycznej barykady. Ale Marian należał do grona tych, o których po latach można mówić za Bartoszewskim (przyjaźnili się, oczywiście) - "zachowywał się przyzwoicie". Sam żałował niektórych swoich wyborów, najbardziej pewnie młodzieńczej ślepej wiary w komunizm, lewicowcem pozostał jednak do końca swoich dni" - napisał na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jego dyrektor Zygmunt Stępiński.

Jego życie - od wczesnego dzieciństwa przez cudem przetrwaną Zagładę, zaangażowanie w komunizm i nim rozczarowanie, wreszcie pracę dla i na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, budowanie porozumienia z Polakami i dążenie do pojednania z Niemcami - to wszystko był pewien proces, w którym każdy etap był po coś" - podkreślił.

"Marian, człowiek drobny i delikatny (jakże by się na te słowa oburzył!) został międzynarodowym autorytetem dla prezydentów, koronowanych głów i najwybitniejszych intelektualistów naszych czasów (z którymi utrzymywał kontakt i zupełnie pozaprotokolarne relacje) nie przez przypadek. Marian WIEDZIAŁ, ponieważ tyle i w taki właśnie sposób przeżył. Cechowała Go mądrość uczestnika, nie komentatora, choć potrafił też myśleć szeroko, bez narzucania własnej perspektywy. Umiał nie tylko wspaniale mówić, ale naprawdę z uwagą słuchał" - zauważył dyrektor POLIN.