"Mam raka jelita grubego. Pojutrze czeka mnie operacja usunięcia dużej części esicy. Ten wpis jest po to, żebyście uniknęli mojego losu. Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu, gdy poszedłem na kolonoskopię. Nic mnie nie bolało, ale postanowiłem się zbadać…" - poinformował w niedzielę 56-letni były europoseł, pisarz, prof. Uniwersytetu Śląskiego, politolog Marek Migalski. W stanowczy, ale i poruszający sposób zaapelował do swoich odbiorców.

Marek Migalski, zdj. archiwalne / Lukasz Kalinowski/East News / East News

56-letni prof. Marek Migalski poinformował w niedzielę, że zdiagnozowano u niego raka jelita grubego.

Opisując swój styl życia, zaznaczył, że jest aktywny sportowo, prawie nie je mięsa, za to żywi się głównie warzywami i owocami.

Dodał, że nie odczuwał żadnego bólu, a zbadać poszedł się "na wszelki wypadek".

Zamieszczając zdjęcie ze szpitala, stanowczo zaapelował do swoich odbiorców oraz wtrącił , że za parę dni będzie wiedział, czy "zdążył w ostatnim momencie".

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Marek Migalski poinformował o swojej diagnozie

Marek Migalski poinformował w niedzielę, że choruje na raka jelita grubego. Dodał, że to złośliwy nowotwór, ale szczęśliwie o niskiej emisyjności i wykryty na dość wczesnym etapie. Urodzony w 1969 roku prof. UŚ, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, opisał, że wszystko zaczęło się kilka tygodni temu, gdy poszedł na kolonoskopię: "Nic mnie nie bolało, ale postanowiłem zbadać się just in case. Miałem nadzieję, że po badaniu usłyszę, iż mam piękne, czyste wnętrze i że widzimy się za dziesięć lat - wszak prawie nie jem mięsa, jestem aktywny sportowo, zajadam się warzywami i owocami".

Prof. Migalski dodał, że zapytał lekarza, co by było, gdyby przyszedł do niego pięć lat wcześniej. "Po prostu w czasie kolonoskopii usunąłby mi polipa i byłoby po sprawie. Zapytałem, co by się stało, gdybym przyszedł za pięć lat. Powiedział, że prawdopodobnie do takiego spotkania już by nie doszło" - zrelacjonował politolog i polityk.

Apel publicysty i byłego polityka: Zapieprz****e na badania

"Zapieprz****e na badania! Wy i Wasi bliscy. Zróbcie sobie kolonoskopię, gastroskopię, markery, TK. Walczcie o siebie, póki nie jest za późno. Walczcie dla siebie i dla Waszych bliskich. Część tych badań jest darmowa, za resztę warto zapłacić. Życie jest tego warte. Nie zwlekajcie zatem i świąteczno-noworoczne postanowienia niech tym razem dotyczą prześwietlenia się pod kontem nowotworowym (i nie tylko). To może być najlepsza decyzja w Waszym życiu" - napisał Marek Migalski, dodając, że za parę dni będzie wiedział, czy "zdążył w ostatnim momencie".