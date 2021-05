Do szpitala trafił mężczyzna postrzelony z broni czarnoprochowej w Masłomiącej w małopolskiej gminie Michałowice. Napastnik został zatrzymany. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak poinformowała RMF FM asp. sztab. Barbara Szczerba z małopolskiej policji, do incydentu doszło ok. godz. 15. Na jedną z posesji przyszedł mężczyzna. W trakcie rozmowy z gospodarzem doszło pomiędzy nimi do awantury. Intruz postrzelił gospodarza z broni czarnoprochowej - relacjonowała.

Ranny mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Napastnika zatrzymano. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego działania.



Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.