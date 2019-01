W Łodzi zaprezentowano rzeźbę jednorożca, którą wykonano w ramach budżetu obywatelskiego. Pomnik stanie wiosną przy al. Mickiewicza. To dzieło autorstwa japońskiego artysty Tomohiro Inaby.

Pomnik jednorożca / PAP/Grzegorz Michałowski /

Projekt budowy pomnika Jednorożca przechodził różne perturbacje, ale ostatecznie udało się znaleźć pomysł i wykonawcę, który został zaakceptowany przez wnioskodawców, a już niedługo - gdy stanie na wyznaczonym miejscu - mam nadzieję, że zostanie także dobrze przyjęty przez łodzian i osoby odwiedzające nasze miasto - podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska prezentując lokalnym mediom rzeźbę, która dotarła do Łodzi z Japonii. Na razie przechowywana jest w magazynie.

Jak wyjaśniła prezydent, magistrat był gotowy do postawienia rzeźby w przestrzeni miejskiej już teraz, gdy dzieło dotarło do Łodzi z Japonii, jednak na prośbę jej autora, odsłonięcie odbędzie się wiosną, gdy on sam będzie mógł przyjechać do Polski.



Tomohiro Inaba jest uznanym artystą, który do tej pory tworzył mniejsze rzeźby w przestrzeniach zamkniętych - galeriach, muzeach. Jednorożec to jego największa i pierwsza tego typu realizacja. Zgodziliśmy się na jego prośbę; odsłonięcie odbędzie się wiosną, gdy będzie już ciepło i w uroczystości będzie mogło wziąć udział jak najwięcej osób. Najpierw rzeźba stanie obok stajni jednorożców - przy Centralu, a gdy zakończy się trwająca obecnie po przeciwległej stronie al. Mickiewicza budowa hotelu sieci Hilton, zostanie przeniesiona na róg Mickiewicza i Kościuszki - dodała Zdanowska.



Pomnik, który początkowo miał przedstawiać całą rodzinę jednorożców, to jeden z najbardziej kontrowersyjnych projektów w kilkuletniej historii budżetu obywatelskiego Łodzi. Nawiązywał do tzw. stajni jednorożców - taką nazwę łodzianie nadali spontanicznie przystankowi przesiadkowemu w centrum miasta, który ozdobiony jest oryginalnym tęczowym dachem.



Na projekt w 2016 roku zagłosowało 3,8 tys. łodzian, jednak realizacja pomnika napotkała liczne przeszkody, m.in. żaden z pięciu zaproponowanych w konkursie wizerunków bajkowego stworzenia nie zyskał akceptacji wnioskodawcy do budżetu obywatelskiego ani też Biura Partycypacji Społecznej i Łódzkiego Centrum Wydarzeń, które sprawowało artystyczną opiekę nad realizacją.



Ostatecznie zdecydowano, że rzeźba zostanie zamówiona u Tomohiro Inaby, twórcy prac, w których precyzyjnie odtworzone fragmenty zwierząt łączą się z elementami geometrycznymi. Jak wówczas argumentowano, subtelna sztuka japońskiego artysty dobrze wpisze się w tkankę miejską i nie będzie konkurowała z ekscentryczną architekturą przystanku przesiadkowego.