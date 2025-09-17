Nie będzie dopłat do rowerów elektrycznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrezygnował z uruchomienia naboru wniosków. Program „Mój Rower Elektryczny” miał mieć budżet 50 mln zł i ruszyć jeszcze w tym roku.

Zdj. ilustracyjne / Roland Weihrauch / PAP/DPA

"W trakcie kilku faz konsultacji zgłoszono liczne uwagi i opinie, które pozwoliły dokładnie ocenić program i szanse jego realizacji. Po ich przeprowadzeniu została podjęta ostateczna decyzja o zamknięciu projektu, bez uruchamiania naboru" - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie zaznaczył, że dalej chce wspierać rozwój elektromobilności.



Jak wyglądały założenia programu? Dopłaty do rowerów elektrycznych miały wynosić maksymalnie 2500 zł. W przypadku rowerów cargo i wózków rowerowych maksymalną kwotą dotacji było 4500 zł.

Pieniądze miały trafiać do właścicieli rowerów po zakupie pojazdu.

Rower elektryczny / Mateusz Krymski / PAP

Zgodnie z pierwotnymi założeniami program dopłat do zakupu rowerów elektrycznych miał być finansowany ze środków unijnego Funduszu Modernizacyjnego. Zgody na taki ruch nie udzielił Europejski Bank Inwestycyjny.

"Krok wstecz na drodze do transformacji"

To zła wiadomość dla Polaków, dla miast i polskiej branży rowerowej - tak decyzję o tym, że dopłat do rowerów elektrycznych nie będzie, ocenia Mateusz Pytko - szef Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Na program czekaliśmy od ponad roku, przygotowywaliśmy się do jego wdrożenia, a zamiast tego zdecydowano o zahamowaniu rozwoju elektromobilności - podkreślił.

Zdaniem Pytki decyzja o rezygnacji z dopłat to cios dla branży rowerowej.

To setki małych przedsiębiorców oraz dziesiątki większych firm, które przez ostatnie miesiące inwestowały w rozwój i zapełniały rowerami swoje magazyny. Zaufali publicznym zapowiedziom, a dziś zostają z obietnicami bez pokrycia - zauważył.

Szef Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego w oświadczeniu rozesłanym do mediów stwierdził również, że "decyzja o zaniechaniu projektu programu dopłat do rowerów to krok wstecz na drodze do ekologicznej transformacji transportu w Polsce".