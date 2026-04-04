Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla aż 10 województw. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, przymrozkami oraz roztopami, które mogą wystąpić w różnych częściach kraju w najbliższych dniach. Alerty będą obowiązywać do poniedziałkowego wieczoru.

Silny wiatr na północy kraju

Mieszkańcy północnych regionów Polski muszą przygotować się na silne podmuchy wiatru. W części województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, zwłaszcza na terenach nadmorskich, prognozowana jest średnia prędkość wiatru do 45 km/h, a w porywach nawet do 75 km/h. 

Wiatr będzie wiał z zachodu, a ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 19 w sobotę.

Przymrozki w północno-wschodniej Polsce

Od sobotniego wieczoru do niedzielnego poranka mieszkańcy północno-wschodniej Polski powinni być przygotowani na przymrozki

Ostrzeżenia obejmą województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, a także części województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego

IMGW prognozuje, że temperatura powietrza lokalnie spadnie do około -1 st.  Celsjusza, a przy gruncie nawet do - 3 st.

Roztopy na południu

Na południowym krańcu województwa małopolskiego do poniedziałku, 6 kwietnia do godziny 18, obowiązuje ostrzeżenie przed roztopami

Synoptycy przewidują wzrost temperatury, który spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. 

„Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C do 4 st. C, temperatura maksymalna zarówno w sobotę jak i niedzielę – od 11 st. C do 15 st. C, a w poniedziałek termometry pokażą około 9 st. C” – informuje IMGW. 

Dodatkowo prognozowane są opady deszczu do 5 mm oraz wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 km/h, a w poniedziałek nawet do 30 km/h, z porywami do 60 km/h.