Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla aż 10 województw. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, przymrozkami oraz roztopami, które mogą wystąpić w różnych częściach kraju w najbliższych dniach. Alerty będą obowiązywać do poniedziałkowego wieczoru.
Mieszkańcy północnych regionów Polski muszą przygotować się na silne podmuchy wiatru. W części województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, zwłaszcza na terenach nadmorskich, prognozowana jest średnia prędkość wiatru do 45 km/h, a w porywach nawet do 75 km/h.
Wiatr będzie wiał z zachodu, a ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 19 w sobotę.