Kolejki do lekarzy ustawiają się już nie tylko w przychodniach, ale też w szpitalach. Mamy 200 tys. zachorowań na grypę i chorych wciąż przybywa - informuje Michał Radkowski, reporter RMF FM. "Spodziewamy się w najbliższym czasie dalszego wzrostu zachorowań" - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według systemu e-zdrowie - w styczniu lekarze rozpoznawali ok. 50 tys. przypadków grypy tygodniowo. To pięć razy więcej niż jeszcze w listopadzie. Zachorowań na grypę jest również znacznie więcej - czterokrotnie - niż w styczniu ub. roku. Dominuje grypa typu A - przede wszystkim podtyp H1N1.

W kolejce do lekarza

Reporter RMF FM Michał Radkowski odwiedził we wtorek przychodnię przy szpitalu przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Niektórzy z chorych mówili mu, że czekali w kolejce na przyjęcie nawet kilka godzin. Jedna z kobiet powiedziała, że ze swoją 3,5-letnią córeczką czekała na przyjęcie 2,5 godziny.

Pacjenci najczęściej opuszczali gabinet z diagnozą: grypa lub wirus RSV, który w przypadku małych dzieci jest wyjątkową groźny. Część pacjentów, tych z najpoważniejszymi objawami, od razu odsyłana jest stąd na SOR albo wprost na oddział pediatryczny - relacjonował reporter RMF FM.

Liczba chorych rośnie m.in. w województwie śląskim. Chorych jest 2-3 krotnie więcej niż w styczniu ubiegłego roku. Warto nosić maseczki - powiedział reporterce RMF FM Annie Kropaczek Tomasz Bojkowski, kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Mamy szczyt zachorowań na grypę

Dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, przyznał w rozmowie z RMF FM, że mamy właśnie do czynienia ze szczytem zachorowań na grypę.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dr Paweł Grzesiowski: Liczba chorych na grypę jeszcze wzrośnie

Trudno jest przewidzieć, jak kolejne 2-3 tygodnie się ułożą, ponieważ cały czas przybywa chorych. Raczej spodziewamy się jeszcze większego nasilenia zachorowań. W związku z tym musimy podjąć konkretne kroki, głównie w zakresie ograniczania transmisji zakażeń, szczególnie w placówkach medycznych - mówił dr Grzesiowski w rozmowie z Michałem Radkowskim.

Dodał, że jako Główny Inspektor Sanitarny nie ma absolutnie żadnych planów ogłaszania obowiązku zakładania maseczek. To jest przede wszystkim zalecenie czy rekomendacja - oparta na tym, że wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc wnika do naszego organizmu przez nos lub usta. Jeśli je więc zasłonimy, to po prostu zmniejszamy ryzyko zakażenia. To jest zalecenie, a decyzję w tym zakresie, czy będzie to obowiązek, czy nie, podejmują dyrektorzy placówek medycznych - stwierdził Grzesiowski.

Czy jeszcze warto się szczepić?

Czy dzisiaj szczepienie się ma jeszcze sens?

Szczepienia są skuteczne tak długo, jak nie zachorowaliśmy. Jeżeli w tej chwili są osoby, które nie szczepiły się, nie zachorowały w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch, powinny się zaszczepić. Szczepienie zmniejsza ryzyko powikłań, eliminuje zgony grypowe czy hospitalizację. Jednocześnie taka osoba nie zaraża innych. A więc nie tylko robimy dla siebie coś dobrego, ale również dla naszego otoczenia, dla siebie bliższych - podkreślił Główny Inspektor Sanitarny.

Wyjaśnił, że już 7-10 dni po podaniu szczepionki pojawiają się przeciwciała w ilości, które są wystarczające, by nas chronić. Pełna ochrona zwykle rozwija się w ciągu dwóch, trzech tygodni od szczepienia.

Połowę chorych stanowią dzieci i nastolatkowie

Kto w tej chwili najczęściej choruje na grypę? - pytał dziennikarz RMF FM.

Grzesiowski powołał się na dane od lekarzy rodzinnych. Najczęściej na grypę chorują dzieci i młodzież do 14. roku życia. To jest ponad połowa wszystkich przypadków. Drugą grupę stanowią osoby w wieku 30-45 lat - rodzice, opiekunowie tych dzieci.

W grupie osób najstarszych zachorowań obserwujemy najmniej. Ale patrząc na liczbę hospitalizacji, to relatywnie częściej do szpitali trafiają właśnie seniorzy z powikłaniami niż osoby młodsze. Łącznie od stycznia odnotowaliśmy ponad 13 tysięcy hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań. To już na tyle duża liczba, że widać obciążenie systemu ochrony zdrowia. Tych przypadków zachorowań ciężkich i hospitalizacji będzie jeszcze przybywać - powiedział Grzesiowski.