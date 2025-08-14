Przed długim sierpniowym weekendem większość sieci handlowych nie planuje wydłużenia godzin otwarcia swoich sklepów. Sprawdź, gdzie i kiedy zrobisz zakupy przed wolnym piątkiem i niehandlową niedzielą.

Które sklepy będą otwarte dłużej przed długim weekendem? (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nadchodzący długi weekend sierpniowy przyniesie utrudnienia dla osób planujących większe zakupy. W piątek, 15 sierpnia, przypada dzień wolny od pracy, a w niedzielę, 17 sierpnia, obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że w te dni większość sklepów będzie zamknięta.

Gdzie wydłużone godziny pracy?

Większość sklepów zapytana przez PAP nie wprowadza jednak wydłużonych godzin pracy przed długim weekendem.

Na wydłużenie godzin pracy przed długim weekendem zdecydowała się Biedronka. W czwartek blisko 3 tys. placówek tej sieci będzie czynnych do godziny 23:30 lub dłużej. Z kolei w sobotę sklepy Biedronki również mają być dłużej otwarte, choć sieć nie podała tu konkretnych godzin.

W odpowiedzi na pytania PAP, Auchan, Lidl, Aldi, Kaufland i Żabka wskazały, że ich sklepy w czwartek i sobotę będą otwarte według standardowych godzin.

Kaufland zaznaczył, że w przypadku tej sieci, większość sklepów zamknie się o godz. 22:00, a część o godz. 23:00. W przypadku Aldi sklepy mają pozostać otwarte do godz. 22:00 z wyjątkiem punktów w niektórych lokalizacjach, np. w galeriach handlowych.

Żabka zaznaczyła jednak, że większość sklepów tej sieci będzie pracowała w dni objęte ograniczeniami (tj. w piątek i niedzielę), korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepów podejmą jednak sami franczyzobiorcy.