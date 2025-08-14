Przed długim sierpniowym weekendem większość sieci handlowych nie planuje wydłużenia godzin otwarcia swoich sklepów. Sprawdź, gdzie i kiedy zrobisz zakupy przed wolnym piątkiem i niehandlową niedzielą.
Nadchodzący długi weekend sierpniowy przyniesie utrudnienia dla osób planujących większe zakupy. W piątek, 15 sierpnia, przypada dzień wolny od pracy, a w niedzielę, 17 sierpnia, obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że w te dni większość sklepów będzie zamknięta.
Większość sklepów zapytana przez PAP nie wprowadza jednak wydłużonych godzin pracy przed długim weekendem.
Na wydłużenie godzin pracy przed długim weekendem zdecydowała się Biedronka. W czwartek blisko 3 tys. placówek tej sieci będzie czynnych do godziny 23:30 lub dłużej. Z kolei w sobotę sklepy Biedronki również mają być dłużej otwarte, choć sieć nie podała tu konkretnych godzin.
W odpowiedzi na pytania PAP, Auchan, Lidl, Aldi, Kaufland i Żabka wskazały, że ich sklepy w czwartek i sobotę będą otwarte według standardowych godzin.
Kaufland zaznaczył, że w przypadku tej sieci, większość sklepów zamknie się o godz. 22:00, a część o godz. 23:00. W przypadku Aldi sklepy mają pozostać otwarte do godz. 22:00 z wyjątkiem punktów w niektórych lokalizacjach, np. w galeriach handlowych.
Żabka zaznaczyła jednak, że większość sklepów tej sieci będzie pracowała w dni objęte ograniczeniami (tj. w piątek i niedzielę), korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepów podejmą jednak sami franczyzobiorcy.