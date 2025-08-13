Żadna inna rezydencja na świecie nie jest pewnie tak strzeżona, jak ta należąca do Władimira Putina. Wokół prywatnej posiadłości rosyjskiego prezydenta nad jeziorem Wałdaj rozmieszczono... co najmniej 12 systemów obrony powietrznej. Co ciekawe, jeszcze rok temu znajdowały się tam zaledwie dwie takie instalacje.

Rezydencji Władimira Putina nad jeziorem Wałdaj strzeże co najmniej 12 systemów obrony powietrznej / MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN / POOL / PAP/EPA

Radio Swoboda przekazało w środę, że w ciągu ostatnich miesięcy liczba systemów obrony powietrznej chroniących prywatną rezydencję Władimira Putina nad jeziorem Wałdaj w obwodzie niżnonowogrodzkim wzrosła sześciokrotnie - z 2 do 12. Dowodzą tego nowe zdjęcia satelitarne rosyjskiej firmy Yandex. Wynika z nich, że nie chodzi o stałe instalacje, a o wyrzutnie umieszczone tam w ostatnim czasie.

Rozgłośnia już w ubiegłym roku zwróciła uwagę, że wokół posiadłości na specjalnie wybudowanych wieżach pojawiły się systemy obrony powietrznej Pancyr-S1, których zadaniem najprawdopodobniej jest zwiększenie skuteczności obrony przed ukraińskimi bezzałogowcami.