CNN ogłosiło listę 17 najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. Pierwszy raz w takim zestawieniu obok znanych od lat targów w Nowym Jorku czy Florencji, znalazł się również jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie. To wszechstronne doświadczenie związane z zakupami świątecznymi - ocenia dziennikarz CNN.

Lista najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych została przygotowana przez dziennikarza CNN i podróżnika Joe Minihane'a. Jak tłumaczy, targi w Krakowie to wszechstronne doświadczenie związane z zakupami świątecznymi. Autor listy polecił zakup antyków oraz dziwnych, cudownych bibelotów.

Krakowskie targi bożonarodzeniowe słyną z pysznego jedzenia, lokalnych produktów i rękodzieł, np. ręcznie malowanych bombek i innych ozdób bożonarodzeniowych.

Czym jest krakowski jarmark bożonarodzeniowy?

Krakowski jarmark to coroczna tradycja, która rusza zazwyczaj z końcem listopada. Stoiska, które wypełniają krakowski Rynek Główny, to powrót do handlowych tradycji. Od ponad ćwierćwiecza jest on na stale wpisany w pejzaż królewskiego miasta i dostarcza wielu rozrywek turystom i mieszkańcom Krakowa. Zazwyczaj znajduje się tam nawet kilkadziesiąt stoisk, z których każde prezentuje unikalne i nietuzinkowe produkty oraz możliwe świąteczne prezenty.



Można tutaj znaleźć szereg rzeczy, które zainteresują wielu turystów. Wśród ofert znajdziemy wyroby ceramiczne, ozdoby choinkowe, biżuterię, ciepłą odzież, drewniane wyroby i rzeźby oraz mnóstwo słodyczy. Wśród łakoci nie zabranie: prażonych orzechów, krówek, domowych ciast, ciasteczek, będą również churrosy, kołacze oraz kurtosze przygotowywane ze świeżego ciasta drożdżowego, nawijane na drewniany wałek i wypiekane w specjalnym piecu, podawane na słodko z przeróżnymi posypkami, dodatkami i czekoladą. Dla zmęczonych i zmarzniętych turystów i mieszkańców sprzedawcy mają rozgrzewający grzaniec, wino i piwo z miodem i imbirem. Poza tym na stoiskach króluje jedzenie - znajdziemy tutaj pierogi, zapiekanki, chleb ze smalcem, zupy, potrawy z grilla i oscypki.

Poza tym na stoiskach króluje jedzenie - znajdziemy tutaj stoiska z polskimi potrawami z grilla, pierogami według staropolskich receptur i zupami. Coraz bardziej popularne są również pajdy wiejskiego chleba na zakwasie podawane ze smalcem, kiełbasą, boczkiem, cebulą i ogórkiem. Na Jarmarku będą też tradycyjne pierniki i miody.



Oprócz zakupowego szału, krakowski Rynek Główny oferuje w tym czasie wiele imprez artystycznych. W ramach jarmarku bożonarodzeniowego odbędzie się na przykład 77. Konkurs Szopek Krakowskich, a w wigilię organizatorzy zapraszają na pokaz "Dziadów Polskich", a 26 grudnia odbędzie się uroczyste wspólne kolędowanie przy pomniku Adama Mickiewicza.



Rozbłysły światła na choince na krakowskim rynku Jacek Skóra /RMF FM

Amerykanie doceniają polskie miasta

Amerykańska stacja wyróżniła 17 jarmarków. Jak przekonuje autor zestawienia - nic nie wprowadza tak w świąteczny klimat niż wizyta na takim jarmarku. Kraków znalazł się w tym gronie obok takich miast jak: Wiedeń, Toronto, Kopenhaga, Barcelona, Berlin, czy Nowy Jork. Joe Minihane docenia również biały klimat towarzyszący miastu w grudniu, co tworzy z wizyty w dawnej stolicy Polski nawet bardziej magiczne doświadczenie niż w innych większych jarmarkach w Europie.



To nie pierwszy raz kiedy dziennikarz CNN w swoich zestawieniach docenia piękno polskich miast. Wcześniej chociażby umieścił również Wrocław na liście 20 najpiękniejszych miast w Europie, które nie są zatłoczone przez turystów.

Krakowski jarmark potrwa do 26 grudnia, jest czynny codziennie od 10 do 22.

Jarmark bożonarodzeniowy, Kraków / Jacek Skóra / RMF FM



