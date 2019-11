Świąteczna atmosfera zapanuje już w ten piątek na Rynku Głównym w Krakowie. Stanie tam bożonarodzeniowy jarmark. Rynek zostanie udekorowany girlandami i pachnącymi choinkami oraz ciepłym, białym światłem.

Jarmark Bożonarodzeniowy nawiązuje do handlowych tradycji Rynku Głównego i od ponad ćwierćwiecza na stałe wpisał się w pejzaż przedświątecznego Krakowa. Cieszy się niezmiennym powodzeniem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.



Jak zapewniają organizatorzy, jak co roku na jarmarku będzie można kupić świąteczne prezenty. Po udanych zakupach można posilić się przy stoiskach gastronomicznych oraz zatrzymać się przy estradzie, aby podziwiać występy zespołów artystycznych.

Kupcy z całej Polski i za granicy

W ramach tegorocznego jarmarku kupcy z całej Polski zaprezentują towar w ok. 100 kioskach handlowych i gastronomicznych. Gościć będziemy też kupców z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier, którzy sprzedawać będą m.in. wędliny, sery i kiełbasy, chleb, biżuterię z tkanin i drewna, rękodzieło z lnu i wełny, upominki, ręcznie wykonane zabawki materiałowe, zapachowe, ceramikę, biżuterię itp. - podkreślają organizatorzy.

Na jarmarku znajdą się stoiska z polskimi potrawami z grilla, pierogami według staropolskich receptur i zupami. Będzie też można skosztować cieszącą się od kilku lat powodzeniem pajdę wiejskiego chleba na zakwasie ze smalcem, kiełbasą, boczkiem, cebulą i ogórkiem, jak również gruzińskich pirogów z nadzieniem na słono oraz przekąsek na słodko z ciasta francuskiego. Tradycyjnie na Jarmarku znajdzie się miejsce na beczki z "Grzańcem Galicyjskim". Nie zabraknie również świątecznych łakoci: prażonych orzechów, krówek, domowych ciast, ciasteczek, będą również churrosy, kołacze oraz kurtosze przygotowywane ze świeżego ciasta drożdżowego, nawijane na drewniany wałek i wypiekane w specjalnym piecu, podawane na słodko z przeróżnymi posypkami, dodatkami i czekoladą. Na Jarmarku będą też tradycyjne pierniki, miody.

Jak co roku na jarmarku zagości tradycyjne stanowisko Poczty Polskiej, gdzie będzie można nadać świąteczne kartki i listy. Do dyspozycji Urzędu Miasta Krakowa organizatorzy udostępniają 5 bezpłatnych stoisk targowych, przeznaczonych dla miast zaprzyjaźnionych oraz instytucji charytatywnych.

Wyślij list do św. Mikołaja

30 listopada 2019 roku od godziny 9:30 przy estradzie będzie można napisać (lub narysować) list do Świętego Mikołaja.

Listy będzie można wrzucać do mikołajowej skrzynki pocztowej znajdującej się przy estradzie, a następnie po godzinie 12:00 przyczepione do mikołajowych baloników listy polecą do nieba. O godzinie 11:40 zapraszamy na występ Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy".

O godzinie 12:15 ponownie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy". O godzinie 17:15 Prezydent Miasta Krakowa zapali lampki na choince. Uroczystość uświetni występ Magdy Steczkowskiej z Chórem Rodzinnym im. Jana Pawła II, który rozpocznie się o godzinie 16:30. O godzinie 18:30 na scenie rozpocznie się zabawa andrzejkowa przygotowana przez Fundację Grupy "Adalex".

Wiele imprez artystycznych

Tegorocznemu Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu jak zawsze będzie towarzyszyć wiele imprez artystycznych - między innymi 77. Konkurs Szopek Krakowskich. Ten odbędzie się 5 grudnia. Konkurs rozpocznie się spotkaniem o godz. 10:00 pod Pomnikiem Adama Mickiewicza. Prezentacja poszczególnych szopek oraz ich twórców - o godz. o 12:00 na estradzie jarmarku.

Z kolei 6 grudnia - "Mikołajowy zawrót głowy". O godzinie 14:00 grupa 144. mikołajów wsiądzie na przystanku Rondo Grzegórzeckie do specjalnie przygotowanego świątecznego tramwaju, który przejedzie na Plac Wszystkich Świętych, a następnie na Rynek Główny. O godzinie 15:00 mikołaje przejdą na Plac Wszystkich Świętych, gdzie Prezydent Miasta Krakowa przekaże im prezenty dla małych pacjentów szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie. Około godziny 16:20 mikołaje spotkają się z dziećmi i przekażą paczki.

W tym samym dniu o godz. 17:00 na krakowskim Rynku Głównym odbędzie się impreza mikołajowa. Na estradzie powitany zostanie Święty Mikołaj, który w zamian za zaśpiewanie piosenki lub wyrecytowanie wierszyka będzie rozdawał dzieciom drobne upominki.

Najbarwniejszą imprezą towarzyszącą jarmarkowi będzie Korowód Kolędniczy, w którym weźmie udział wiele autentycznych amatorskich zespołów folklorystycznych. 21 grudnia spotkają się one przy krakowskim Barbakanie o godzinie 11:30, następnie barwny korowód przejdzie na Rynek, gdzie na estradzie jarmarku około godziny 12:00 zaśpiewa kilka kolęd wraz z publicznością. Następnie każdy zespół będzie prezentował się w różnych punktach Rynku. K

22 grudnia w samo południe prezydent miasta wraz z Metropolitą Krakowskim spotkają się z mieszkańcami Krakowa i turystami na tradycyjnym Opłatku Prezydenckim przed estradą Jarmarku Bożonarodzeniowego. Przed spotkaniem opłatkowym od godziny 11:20 odbędzie się koncert kolęd na Trzech Tenorów. Wystąpią Alexander Martinez, Łukasz Gaj, Jakub Oczkowski.

W Wigilię o godz. 12:00 organizatorzy zapraszają na pokaz "Dziadów Polskich" przy pomniku Adama Mickiewicza według inspiracji Wieszcza. A w drugi dzień - od godz. 14:00 - wspólne kolędowanie przy pomniku A. Mickiewicza.

