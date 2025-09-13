"Mamy wielką armię, podnosimy zdolności operacyjne, modernizujemy. Musimy to robić jeszcze szybciej" - mówił w sobotę w Krakowie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to "rosyjska prowokacja na szeroką skalę".

Władysław Kosiniak-Kamysz / Art Service / PAP

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w sobotę w Krakowie w Centralnych obchodach Święta Wojsk Lądowych.

Podczas swojego wystąpienia stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września to "rosyjska prowokacja na szeroką skalę". Musimy to bardzo jasno i wyraźnie komunikować. Ten atak miał na celu sprawdzić kilka rzeczy - sprawność NATO, naszą reakcję i umiejętność współpracy - powiedział szef MON.

Mamy wielką armię, podnosimy zdolności operacyjne, modernizujemy. Musimy to robić jeszcze szybciej, jeszcze silniej, stawiać na wszechstronne zabezpieczenie szczególnie przestrzeni powietrznej. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną państwa polskiego - zaznaczył minister.

Przekazał, że obrona ta ma składać się z kilku elementów, w tym z części najkrótszego zasięgu (wspomniał tu m.in. o programach Pilica i Pilica Plus oraz Wisła z bateriami Patriot). Dodał, że to też budowa systemów dronowych i antydronowych, w tym w programie Tarcza Wschód.

Odnosząc się do nowej operacji NATO "Eastern Sentry" ("Wschodnia Straż"), która ma zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki przekazał, że w pierwszej kolejności zgłosiło się osiem państw. Będą kolejne zgłoszenia. Takie mam na bieżąco przekazywane - od szefa sztabu generalnego, generała Wiesława Kukuły - informacje - dodał.