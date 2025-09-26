Już wkrótce usunięcie drzewa lub krzewu z terenu wpisanego do rejestru zabytków może stać się znacznie prostsze. Sejmowe komisje poparły projekt nowelizacji ustawy, która ma skrócić i uprościć dotychczasowe formalności. Nowe przepisy przewidują, że wystarczy jedna decyzja konserwatora, a w niektórych przypadkach brak odpowiedzi będzie oznaczać zgodę na wycinkę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jedna decyzja zamiast dwóch

Zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mają ułatwić życie właścicielom terenów wpisanych do rejestru zabytków. Dotychczas, aby usunąć drzewo lub krzew z takich miejsc, konieczne było uzyskanie dwóch osobnych decyzji od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli zmiany wejdą w życie - wystarczy tylko jedna.

Przepis ten ma normować sytuacje, w których usunięcie drzewa lub krzewu z terenu wpisanego do rejestru zabytków parku, ogrodu, fortu, cmentarza i innych form zaprojektowanej zieleni stanowi jednocześnie prace konserwatorskie przy takim zabytku.

Milcząca zgoda na wycinkę

Nowelizacja przewiduje także przyspieszenie postępowań administracyjnych. Jeżeli wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzji w ustalonym terminie, brak reakcji zostanie uznany za tzw. milczącą zgodę. Oznacza to, że w przypadku braku sprzeciwu, zgoda na usunięcie drzewa lub krzewu zostanie automatycznie udzielona.

To rozwiązanie ma przeciwdziałać przewlekłości postępowań i nadmiernej liczbie formalności, z którymi dotychczas mierzyli się właściciele zabytkowych terenów.

Uproszczenie bez utraty bezpieczeństwa

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że nowe przepisy mają na celu uproszczenie procedur bez zwiększania ryzyka dla interesu publicznego. Jak zaznaczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalna Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska "celem projektu ustawy jest po prostu uproszczenie procedur, tam gdzie można je uprościć i na ile je można uprościć".

Podczas posiedzenia sejmowych komisji wprowadzono poprawki legislacyjne i redakcyjne. Całość projektu wraz z poprawkami uzyskała poparcie posłów. Kolejnym krokiem będzie dalszy etap prac legislacyjnych w Sejmie. Jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte, właściciele zabytkowych parków, ogrodów czy cmentarzy będą mogli znacznie szybciej i prościej uzyskać zgodę na wycinkę.