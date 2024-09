86 rezerwatów przyrody

W województwie małopolskim jest aktualnie 86 rezerwatów przyrody.



Ostatni utworzony rezerwat przyrody w Małopolsce to Góra Stołowa im. Ryszarda Malika, powołany w 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Olkusz. Wcześniejszy to: Mogielica w roku 2011 na terenie Nadleśnictwa Limanowa oraz Pazurek w roku 2008 - na terenie Nadleśnictwa Olkusz.



/ Biuro Wojewody Małopolskiego / Materiały prasowe

Projektowane nowe rezerwaty mają łącznie powierzchnię ponad 207 ha. To dla mnie, jako przyrodnika, niezwykle ważne, że tą formą ochrony otoczymy tak dużą powierzchnię. Małopolska jest piękna i cenna. Chrońmy to, co zostawiła nam przyroda. Dziękuję wszystkim, którzy przyłączają się do tej szczególnej przyrodniczej koalicji - podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.



Małopolscy urzędnicy apelują o udział w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia nowych rezerwatów.



Jak wziąć udział w konsultacjach? Należy zapoznać się z propozycjami rezerwatów przyrody, a swoje uwagi lub opinie przesłać do nas, do RDOŚ w Krakowie, w terminie do dnia 8 września - tłumaczy regionalny dyrektor ochrony środowiska w Krakowie Rafał Rostecki.



Po zapoznaniu się z uwagami Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, dokona ich analizy. Ostateczny projekt powołania nowych rezerwatów zostanie uzgodniony z wojewodą.