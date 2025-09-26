Dodano, że "zamówienia są sukcesywnie wdrażane i dostarczane do Polski, co stanowi potwierdzenie stabilności oraz determinacji obu stron w zakresie dalszej realizacji uzgodnionych przedsięwzięć oraz dobrej i silnej współpracy naszych przemysłów zbrojeniowych".

Resort obrony: przyszły rok będzie przełomowy

W sierpniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, że obecnie trwa przygotowanie do objęcia dyżurów przez samoloty FA-50, prowadzone są szkolenia pilotów. Dodał, że jest to wielomiesięczny proces, ale - jak zaznaczył - "przyszły rok będzie rokiem przełomowym dla wejścia w dyżury FA-50". Pod koniec lipca 2022 r. Polska i Korea Południowa zadeklarowały strategiczne partnerstwo w dziedzinie zbrojeń.

Oprócz armatohaubic K9, polski rząd zakupił w Republice Korei czołgi K2, lekkie samoloty bojowe FA-50 oraz wyrzutnie Homar-K, czyli spolonizowaną wersję systemu rakietowego Chunmoo.

FA-50 to lekki samolot bojowy produkowany przez południowokoreańską firmę KAI. Samoloty te zostały zamówione jako samoloty szkolno-bojowe. To oznacza, że są dostosowane przede wszystkim do szkolenia nowych pilotów wojskowych (np. samolotów F-16), ale mogą także wykonywać misje bojowe - mimo tego, że nie mają takich możliwości jak "pełnoprawne" samoloty bojowe, jak F-16 czy F-3.