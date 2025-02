Wczoraj wieczorem okazało się, że stan papieża Franciszka jest bardzo poważny.

Ojciec Święty ma lekką niewydolność nerek - taką informację przekazał w niedzielę wieczorem Watykan. Stolica Apostolska poinformowała jednocześnie, że Franciszek pozostaje w poważnym stanie, ale nie pojawiły się kolejne kryzysy oddechowe.

Papież trafił do rzymskiej polikliniki Gemelli z zapaleniem oskrzeli 14 lutego. Infekcja jednak rozwinęła się - u Franciszka stwierdzono w miniony wtorek obustronne zapalenie płuc.

Kwiaty, świeczki i listy przed wejściem do szpitala

Przed polikliniką Gemelli w Rzymie jest specjalny wysłannik RMF FM Michał Krasoń. Ludzie modlą się o zdrowie Franciszka. Przed wejściem do szpitala widać kwiaty, świeczki i listy z życzeniami powrotu do zdrowia.

Mamy nadzieję, że papież wróci do zdrowia - mówili naszemu wysłannikowi mieszkańcy Rzymu.

Wiara, to jest słowo, które słyszę tu najczęściej. Do pomnika Jana Pawła II przed głównym wejściem do kliniki co chwilę podchodzą pojedyncze osoby, zatrzymują się na krótką modlitwę i zostawiają świeczkę - relacjonuje reporter RMF FM.

Modlę się za mojego papieża i wszystkich papieży. Mam nadzieję, że jego zdrowie się poprawi i że zawsze będzie mógł o nas myśleć. Ta świeca jest dla papieża, dla niego i dla wszystkich pacjentów - mówiła RMF FM jedna z kobiet przed kliniką Gemelli.