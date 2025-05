Koniec tradycji. Po stu latach spółka Orbis zmieniła nazwę na Essendi. Zmiana ta jest efektem decyzji grupy AccorInvest, od 2020 roku właściciela Orbisu, która przyjęła nową nazwę.

Po stu latach spółka Orbis zmieniła nazwę na Essendi / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Jak podkreślono w komunikacie, zmiana następuje w ramach transformacji i ujednolicenia tożsamości całej grupy. "AccorInvest i Orbis przyjmują nową nazwę Essendi. Zmiana nie oznacza zerwania z dotychczasowym dorobkiem - przeciwnie, stanowi kolejny krok w rozwoju, realizowany w oparciu o te same wartości, zespół i know-how wypracowane przez lata. Nowa tożsamość to część transformacji rozpoczętej w 2020 roku, której celem jest dalsze umacnianie pozycji lidera odpowiedzialnego hotelarstwa w Europie" - przekazano.

Zgodnie z informacjami podanymi przez firmę, od 2020 r. konsekwentnie koncentruje się ona na najbardziej dochodowych aktywach w Europie - w segmencie ekonomicznym i midscale - optymalizując portfel hoteli poprzez dynamiczne zarządzanie aktywami (przejęcia, renowacje, sprzedaże, zamiany). Jak przekazano, na koniec 2024 roku wartość portfela hoteli grupy Essendi została oszacowana na 7,8 miliarda euro, a przychody wzrosły do 4 mld euro (o 3,1 proc. więcej rdr.).

"Nowy rozdział w historii grupy"

Firma podkreśla, że jej transformacja to też "zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i promowanie tego trendu w branży hotelarskiej". Plan ESG Essendi obejmuje m.in. redukcję emisji CO2 o 50 proc. do 2030 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz portfolio 100 proc. hoteli z certyfikatem Green Key.

"Zmiana tożsamości to ukoronowanie naszej transformacji i otwarcie nowego rozdziału w historii grupy. Dzięki zaangażowaniu naszych zespołów osiągnęliśmy konkretne rezultaty: umocniliśmy naszą pozycję lidera w Europie, zoptymalizowaliśmy nasz portfel, zwiększyliśmy rentowność i ustabilizowaliśmy sytuację finansową" - podkreślił cytowany w komunikacie Essendi prezes zarządu firmy Gilles Clavié.

Nowa tożsamość odzwierciedla naszą ambicję: aktywnie kształtować bardziej zrównoważoną i efektywną przyszłość branży hotelarskiej, opartą na solidnych fundamentach - ludziach, nieruchomościach i wartościach ESG (...). W Polsce niesiemy ze sobą historię Orbisu, marki, która przez dekady wyznaczała standardy gościnności. Nie zapominamy o tym dziedzictwie" - skomentował Dominik Sołtysik, COO Europa Wschodnia w Essendi.

Marka Orbis

Marka Orbis została założona w 1920 roku we Lwowie jako Polskie Biuro Podróży Orbis, a w 1951 roku do firmy dołączyły pierwsze hotele. W 2020 roku marka została nabyta przez AccorInvest.

Obecnie Essendi posiada 576 hoteli w 24 krajach. W skład firmy wchodzą marki takie jak ibis, Novotel czy Mercure. Essendi zatrudnia ok. 20 tys. pracowników.