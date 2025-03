Gang zajmujący się na wielką skalę przemytem kokainy z Ameryki Południowej do Europy - w tym do Polski - rozbity w międzynarodowej akcji policji z Polski, Niemiec i Holandii. Wiadomo, że próbował sprowadzić co najmniej 6 ton tych narkotyków.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W tej sprawie zatrzymano sześć osób. Dwie z nich wpadły w Polsce. To mieszkańcy Wielkopolski - Polak, który był wcześniej notowany za przestępstwa gospodarcze, a także obywatel Turcji, mieszkający także w Niemczech. Turek miał u nas czystą kartotekę. Pozostali podejrzani wpadli u naszych zachodnich sąsiadów i w Holandii. Na trop gangu udało się wpaść po udaremnieniu przemytu dwóch ton kokainy. Dwa lata temu niemieckie służby przejęły te narkotyki u siebie w porcie w kontenerach z tuńczykami. Część środków odurzających miała trafić do Polski, a odbiór mieli organizować właśnie zatrzymani Polak i Turek. W trakcie śledztwa udało się też zarekwirować w Ekwadorze cztery tony kokainy, które miały trafić do Europy. Zobacz również: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk gościem Porannej rozmowy w RMF FM

