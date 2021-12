To podpis europosła Ryszarda Czarneckiego widnieje pod wnioskami o zwrot kosztów wyjazdów z Polski do Parlamentu Europejskiego - mówią reporterowi RMF FM niezależnie od siebie jego dwaj byli asystenci. Współpracownicy eurodeputowanego zeznawali w śledztwie w sprawie podejrzeń wyłudzenia przez Czarneckiego zwrotu kosztów delegacji. Unijna instytucja OLAF twierdzi, że doszło do oszustwa na kwotę 100 tysięcy euro.

