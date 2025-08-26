Szczątki polskich oficerów, ofiar zbrodni katyńskiej, które zostały ekshumowane i przebadane, zostaną pochowane w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Decyzję o pochówku podjął Instytut Pamięci Narodowej. To ważny moment dla rodzin zamordowanych i środowisk katyńskich.

XVIII Katyński Marsz Cieni / Rafał Guz / PAP

Szczątki polskich oficerów zamordowanych w Katyniu zostaną pochowane w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Zgodę na pochówek wydał Instytut Pamięci Narodowej. Informację przekazali wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.

Godny pochówek dla bohaterów

Szef MON podkreślił, że Wojsko Polskie pamięta o swoich oficerach i elicie narodu polskiego, która została zamordowana w bestialski sposób w Lasach Katyńskich. Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie jest godnym miejscem na dokonanie pochówku szczątków polskich oficerów - zaznaczył.

Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno podkreślił, że decyzja o pochówku to ważny moment dla Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, które od lat zabiegało o godne upamiętnienie bliskich. To zamknięcie pewnego okresu traumy i żałoby rodzin po oficerach zamordowanych w Katyniu - powiedział Żywno.

Dodał, że postęp w sprawie był możliwy dzięki interwencji senackiej i decyzji IPN. Chodzi o szczątki, które są na terytorium Polski i pozostają w dyspozycji Instytutu. Wśród nich znajduje się 12 czaszek pochodzących z ekshumacji przeprowadzonych w 1991 roku w Charkowie. Ostateczną liczbę szczątków, które zostaną pochowane, poda IPN.

Symboliczna data uroczystości

Choć dokładna data uroczystości nie jest jeszcze znana, wstępnie mówi się o 17 września - rocznicy agresji ZSRR na Polskę. To dzień szczególnie symboliczny dla rodzin i środowisk katyńskich.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że szczątki zostały już przebadane w każdy możliwy sposób, a pełna dokumentacja pozwala na symboliczny pochówek. Dzięki temu rodziny, zwłaszcza jeszcze żyjące dzieci oficerów, będą mogły pożegnać się z bliskimi.

Zbrodnia katyńska - tragiczna karta polskiej historii

Do zbrodni katyńskiej doszło po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Wówczas do niewoli radzieckiej trafiło około 15 tysięcy polskich oficerów. Na mocy decyzji Stalina z 5 marca 1940 roku, NKWD zamordowało około 22 tysięcy obywateli polskich, w tym wojskowych, policjantów, funkcjonariuszy służb oraz przedstawicieli elit II Rzeczypospolitej.

Przez dziesięciolecia władze sowieckie wypierały się odpowiedzialności za zbrodnię, zrzucając winę na Niemców. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku Moskwa oficjalnie przyznała się do zbrodni katyńskiej, określając ją jako jedną z najcięższych zbrodni stalinizmu.