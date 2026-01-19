Brytyjska organizacja charytatywna Friends of the Stockton and Darlington Railway przygotowuje się do przeprowadzenia wykopalisk na terenie uznawanym za miejsce najstarszego peronu kolejowego na świecie. Chodzi o niewielki peron przy stacji Heighington, która powstała w 1827 roku i była częścią pierwszej na świecie pasażerskiej linii kolejowej obsługiwanej przez parowozy.

Replika lokomotywy nr 1 na stacji Heighington. Pierwsza oficjalna podróż od 200 lat z Muzeum Lokomocji w Shildon do Darlington, w ramach obchodów 200. rocznicy brytyjskich przewozów pasażerskich. 26.09.2025 r. / Owen Humphreys / PAP/PA

Organizacja Friends of the Stockton and Darlington Railway planuje wykopaliska na terenie najstarszego peronu kolejowego świata przy stacji Heighington z 1827 roku.

Celem jest potwierdzenie autentyczności peronu i udostępnienie odrestaurowanego obiektu zwiedzającym w historycznym klimacie.

Koszt renowacji szacowany jest na 3 miliony funtów, a większość roku poświęcona będzie na pozyskiwanie funduszy.

O pomyśle grupy zapaleńców pisze BBC.

Jak poinformował przewodniczący organizacji, Niall Hammond, planowane prace obejmą odsłonięcie małego, brukowanego peronu znajdującego się tuż obok historycznego budynku stacji.

Przypuszczamy, że to oryginalny peron z czasów budowy stacji, ponieważ jego rozmiar i kształt na to wskazują - wyjaśnił Hammond.

Prace wykopaliskowe są na etapie wstępnych przygotowań. Organizacja liczy na zaangażowanie licznych wolontariuszy podczas letnich prac. Idealnie byłoby znaleźć na dnie peronu monetę z epoki georgiańskiej, co potwierdziłoby jego wiek - dodał Hammond.

W czasie powstania stacji na tronie Wielkiej Brytanii zasiadał Jerzy IV.

Szykuje się wyjątkowa atrakcja

Budynek stacji został zakupiony przez Friends of the Stockton and Darlington Railway we wrześniu ubiegłego roku za 285 tys. funtów, dzięki zbiórce funduszy. Organizacja planuje udostępnić obiekt zwiedzającym po gruntownym remoncie.

Chcemy, by odwiedzający mogli poczuć atmosferę roku 1827. Pracownicy będą ubrani w stroje z epoki, wnętrza oświetlą świece, a wystrój nawiąże do tamtych czasów - zapowiada Hammond.

Pasjonaci kolei w strojach z epoki oczekują na przyjazd lokomotywy na 1 na stacji w Heighington. 26.09.2025 r. / Owen Humphreys / PAP/PA

Koszt renowacji szacowany jest na 3 miliony funtów. Większość bieżącego roku ma zostać poświęcona na pozyskiwanie środków z grantów.