Hiszpańskie służby przechwyciły ogromną ilość kokainy. Blisko dziesięć ton narkotyku ukrytego w ładunku soli zabezpieczono na frachtowcu płynącym z Brazylii do Europy. W trakcie operacji zatrzymano 13 osób.

Hiszpańska policja przechwyciła niemal 10 ton kokainy na statku płynącym z Brazylii do Europy.

Narkotyki były ukryte w ładunku soli.

Zatrzymano 13 członków załogi.

Operacja była wynikiem międzynarodowej współpracy służb z Hiszpanii, USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii.

Hiszpańskie służby poinformowały o przeprowadzeniu największej w historii Europy operacji przechwycenia kokainy na otwartym morzu. Do zdarzenia doszło w pobliżu Teneryfy, gdzie funkcjonariusze zatrzymali frachtowiec transportujący niemal 10 ton narkotyku. Kokaina była starannie ukryta pod warstwą soli, co miało utrudnić jej wykrycie.

Międzynarodowa współpraca służb

Jak informuje focus.de, w akcji uczestniczyły nie tylko hiszpańskie służby, ale także amerykańska agencja DEA, brazylijska policja federalna, brytyjska National Crime Agency oraz funkcjonariusze z Francji i Portugalii.

Na pokładzie statku zatrzymano 13 osób. Frachtowiec, któremu skończyło się paliwo, został odholowany przez hiszpańską straż przybrzeżną do portu w Santa Cruz de Tenerife na Wyspach Kanaryjskich. Tam funkcjonariusze przystąpili do szczegółowego przeszukania statku.

Historyczny cios w przemytników

Hiszpańskie władze podkreślają, że to największa tego typu operacja na europejskich wodach. Skala przechwyconego ładunku świadczy o ogromnych możliwościach i zasięgu międzynarodowych siatek przemytniczych. Zdaniem służb, udaremnienie przemytu to poważny cios dla przestępczości zorganizowanej.