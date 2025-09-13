Z całej Polski docierają sygnały o utrudnieniach w płatnościach kartami. Zgłoszenia o awarii otrzymujemy od naszych słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM.

Doszło do awarii systemu płatności kartą / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Skala problemu jest duża. Portal Downdetector, na którym można zgłaszać awarie, pokazuje lawinowy wzrost zgłoszeń dotyczących kart płatniczych.

Z powodu awarii wiele sklepów i hipermarketów nie jest w stanie obsłużyć płatności kartą, dlatego konieczna jest płatność gotówką.

Nie jest to problem związany z bankami.

Jak dowiedział się w kilku dużych komercyjnych bankach reporter RMF FM, na tę chwilę nie widzą one żadnych awarii po swojej stronie, choć cały czas monitorują sytuację.

Prawdopodobnie mamy do czynienia nie z awarią kart, czy systemu bankowego, ale terminali płatniczych.