Z całej Polski docierają sygnały o utrudnieniach w płatnościach kartami. Zgłoszenia o awarii otrzymujemy od naszych słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM.
Skala problemu jest duża. Portal Downdetector, na którym można zgłaszać awarie, pokazuje lawinowy wzrost zgłoszeń dotyczących kart płatniczych.
Z powodu awarii wiele sklepów i hipermarketów nie jest w stanie obsłużyć płatności kartą, dlatego konieczna jest płatność gotówką.
Nie jest to problem związany z bankami.
Jak dowiedział się w kilku dużych komercyjnych bankach reporter RMF FM, na tę chwilę nie widzą one żadnych awarii po swojej stronie, choć cały czas monitorują sytuację.
Prawdopodobnie mamy do czynienia nie z awarią kart, czy systemu bankowego, ale terminali płatniczych.
