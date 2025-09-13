Do Sądu Okręgowego w Przemyślu trafił akt oskarżenia przeciwko 74-letniemu mieszkańcowi miasta, który odpowie za usiłowanie zabójstwa kobiety. Wcześniej nękał ją esemesami.

Mężczyzna notorycznie wysyłał kobiecie wiadomości / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 21 grudnia 2024 roku, kiedy to mężczyzna oddał w kierunku kobiety dwa strzały z przerobionej broni hukowej.

Strzały spowodowały u pokrzywdzonej poważne obrażenia głowy i ramienia, które - według biegłych - stanowiły realne zagrożenie dla jej życia. Mężczyzna nie osiągnął jednak zamierzonego celu z powodu chybienia części strzałów, zacięcia się broni oraz szybkiej interwencji osób trzecich, które go obezwładniły.

Prokuratura postawiła mężczyźnie także zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w dniu zdarzenia, nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji (45 sztuk nabojów kal. 22 long), a także kierowania gróźb karalnych wobec pokrzywdzonej oraz osób udzielających jej pomocy. Wśród zaatakowanych znalazła się prokurator przemyskiej prokuratury rejonowej oraz jej syn.

Śledczy ustalili również, że mężczyzna od września do grudnia 2024 roku uporczywie nękał kobietę - dzwonił do niej i wysyłał esemesy, łącznie aż 466 wiadomości, czym naruszał jej prywatność i wzbudzał poczucie zagrożenia.

Za popełnione przestępstwa sprawcy grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.