Alert RCB dla powiatów leskiego i bieszczadzkiego w województwie podkarpackim ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w sobotę w związku z ćwiczeniami służb mundurowych. Będzie on obowiązywał od 14 września do 3 października.

/ ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News Od niedzieli, 14 września, do piątku, 3 października w części Podkarpacia zostaną przeprowadzone ćwiczenia służb mundurowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę, że możliwe są odgłosy strzałów i loty helikopterów. "Uwaga! Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów. Zachowaj spokój i ostrożność" - poinformowano w komunikacie. / RCB /

