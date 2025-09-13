Alert RCB dla powiatów leskiego i bieszczadzkiego w województwie podkarpackim ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w sobotę w związku z ćwiczeniami służb mundurowych. Będzie on obowiązywał od 14 września do 3 października.

Od niedzieli, 14 września, do piątku, 3 października w części Podkarpacia zostaną przeprowadzone ćwiczenia służb mundurowych. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę, że możliwe są odgłosy strzałów i loty helikopterów. 

"Uwaga! Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów. Zachowaj spokój i ostrożność" - poinformowano w komunikacie.

