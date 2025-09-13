Przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot odnalazła policja w Józefowie na Mazowszu - podała w sobotę przed południem Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu pracował biegły z Laboratorium Kryminalistycznego ŻW, pirotechnicy i saperzy. Wyrzutnia pochodzi ona z początku lat 80. i zawiera śladowe ilości materiału wybuchowego.

W Józefowie w powiecie otwockim pod Warszawą Żandarmeria Wojskowa policja odnalazła przedmiot, który przypomina poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot.

Jak poinformowały służby, na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy oraz saperzy. Nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Wyrzutnię odnalazł przypadkowy przechodzień, który od razu zadzwonił na numer alarmowy 112 i przekazał, że przy polnej drodze leży zapakowany w materiał papierowy, na którym znajdują się napisy cyrylicą.

Saperzy sprawdzili, czy wyrzutnia nie jest uzbrojona. Po oględzinach okazało się, że pochodzi ona z początku lat 80. i zawiera śladowe ilości materiału wybuchowego.

Znaleziony, potencjalnie niebezpieczny przedmiot, został przewieziony na poligon, gdzie po dokładnych oględzinach, został zutylizowany.

"Przypominamy o bezwzględnym zakazie posiadania broni i elementów uzbrojenia przez osoby do tego nieuprawnione" - przypomniała Żandarmeria Wojskowa.