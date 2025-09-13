Z całej Polski docierały sygnały o utrudnieniach w płatnościach kartami. Zgłoszenia o awarii otrzymywaliśmy od naszych słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM. "Wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych" - informował eService, zajmujący się płatnościami. Według najnowszych informacji "wszystkie funkcjonalności działają już poprawnie".

Doszło do awarii systemu płatności kartą / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Skala problemu była duża. Portal Downdetector, na którym można zgłaszać awarie, pokazywał lawinowy wzrost zgłoszeń dotyczących kart płatniczych.

Z powodu awarii wiele sklepów i hipermarketów nie było w stanie obsłużyć płatności kartą, dlatego konieczna była płatność gotówką.

Nie był to problem związany z bankami. Jak dowiedział się w kilku dużych komercyjnych bankach reporter RMF FM, nie widziały one żadnych awarii po swojej stronie, choć cały czas monitorują sytuację.

Komunikat eService

Po godzinie 14 komunikat wydał odpowiedzialny za płatności bezgotówkowe eService.

"Drodzy Klienci, wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych. Tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu" - czytamy w informacji.

"Nasz zespół techniczny pracuje nad rozwiązaniem tak szybko, jak to możliwe. Będziemy informować Was na bieżąco o postępach. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za cierpliwość oraz zrozumienie" - napisano.

Według najnowszych informacji "wszystkie funkcjonalności działają już poprawnie" - wynika z najnowszego komunikatu eSerwisu.