Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, przemawiając w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, nie szczędził gorzkich słów pod adresem tej organizacji. "Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia. Jedyne, co robi ONZ, to pisze mocne listy i puste słowa, ale puste słowa nie rozwiązują wojny" - powiedział amerykański przywódca.

Prezydent USA Donald Trump (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Donald Trump w czasie swojego przemówienia podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ podkreślił, że po jego pierwszej kadencji "era spokoju i stabilności ustąpiła miejsca jednemu z największych kryzysów naszych czasów".

Minęło sześć lat, odkąd ostatni raz stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji. Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach - podkreślił.

Jednocześnie - jak zauważył - "w Stanach Zjednoczonych, cztery lata słabości, bezprawia i radykalizmu pod rządami poprzedniej administracji sprowadziły na nasz naród powtarzającą się serię katastrof".

Trump oznajmił także, że obecnie Ameryka wkroczyła teraz w swój złoty wiek, jest "najgorętszym krajem na świecie" i jest powszechnie szanowana.