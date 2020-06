Młodego kangura spotkał we wtorkowy wieczór jeden z leśniczych z Nadleśnictwa Włocławek. Trwają poszukiwania zwierzęcia.

Leśniczy z terenu leśnictwa Ruda podczas wieczornego objazdu lasu zobaczył przy drodze nietypowe zwierzę. Początkowo pomyślał, że to pies. Zwierzę zaciekawiło się samochodem, podskoczyło 2 razy i przysiadło - relacjonował w rozmowie z RMF FM Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Leśniczy osłupiał. Okazało się, że to kangur - opowiadał. Mężczyźnie udało się zrobić jeszcze zdjęcie i nagrać krótki film, a potem zwierzę uciekło.

Leśnicy ustalili, że młody kangur jest uciekinierem z miejscowej "zielonej szkoły". Szukają go teraz wspólnie z jej pracownikami.



Zwierzę nie jest niebezpieczne, jest przyzwyczajone do ludzi, ale las nie jest jego naturalnym środowiskiem - tłumaczył w rozmowie z RMF FM Olewnik. Tym bardziej, że na terenie naszego lasu występują wilki - dodał. Przyznał, że ma nadzieję, że kangura uda się szybko znaleźć i wróci on do miejsca, z którego uciekł.