Prokuratura Krajowa reaguje na umorzenie przez Trybunał Stanu sprawy uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Zdaniem prokuratury czwartkowa decyzja była niezasadna i rozpatrywana w niedopuszczalnej, niejawnej formie.

Małgorzata Manowska / Adam Burakowski / East News

W wydanym w piątek po południu oświadczeniu prokuratorzy zapowiadają konsekwentne działania w celu uchylenia immunitetu Pierwszej Prezes SN, co można rozumieć jako zapowiedź ponownego złożenia wniosków w tej sprawie.

Decyzja Trybunału Stanu

W czwartek postępowanie Trybunału Stanu ws. immunitetu I prezes Sądu Najwyższego, przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej zostało umorzone.

Sędzia TS Piotr Sak, który był w trzyosobowym składzie Trybunału podejmującym decyzję, poinformował, że postępowanie umorzono "z dwóch podstaw: brak kworum i brak uprawnionego oskarżyciela".

Czwartkowe posiedzenie TS odbyło się w trzyosobowym składzie. Byli to sędziowie: Piotr Andrzejewski, Józef Zych i Piotr Sak.

Reakcja Prokuratury Krajowej

W piątek Prokuratura Krajowa wydała komunikat w związku z decyzją Trybunału Stanu w sprawie Manowskiej.

"W ocenie prokuratora postanowienie powyższe jest niezasadne" - stwierdziła PK.

"Po pierwsze, wniosek o uchylenie immunitetu i wniosek o wyłączenie Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka pochodziły od 'uprawnionego oskarżyciela'. Zgodnie z przepisami wniosek o uchylenie immunitetu (a tym bardziej incydentalny wniosek o wyłączenie sędziego) może pochodzić od prokuratora. Może to być każdy prokurator, niezależnie od stanowiska (jednostki) lub pełnionej funkcji. W szczególności przepisy nie wymagają, aby wnioski tego rodzaju składał Prokurator Krajowy lub Naczelnik WSW PK.

W niniejszej sprawie wniosek o uchylenie immunitetu został złożony przez prokuratora Dariusza Makowskiego. Dariusz Makowski jest prokuratorem od 1995 r. Obecnie zajmuje stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie, na które został powołany (przywrócony) w roku 2024 przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara" - wyjaśnia Prokuratura.