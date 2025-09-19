Czy będą surowsze kary za łamanie zakazu promocji alkoholu? Taki pomysł mają posłowie Polski 2050. W przyszłym tygodniu mają złożyć projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Zdj. ilustracyjne / McPHOTO / PAP/DPA

Pomysł zaostrzenia przepisów to reakcja na głośną decyzję o wycofaniu przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego projektu wprowadzającego w stolicy nocną prohibicję.



W Warszawie na razie będzie pilotaż w takich dzielnicach, jak Śródmieście i Praga-Północ, a w naszej opinii jest to zdecydowanie niewystarczające - oceniła posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak. Jak tłumaczyła, jej ugrupowanie chce zapewnić bezpieczeństwo Polakom, niezależnie od działań samorządów.

Złożymy poselski projekt ustawy, doprecyzowujący działania w kierunku lepszego przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce - zapowiedziała Tomczak.

Znajdą się w nim zapisy, które będą rozszerzać i zaostrzać zakaz reklamy i promocji wyrobów alkoholowych, także promocji cenowych, marketingu, który jest przy tej okazji stosowany, i programów lojalnościowych. Także w tej ustawie znajdą się zapisy, które zaostrzą kary za łamanie tych zakazów oraz doprecyzujemy kwestie dotyczące opakowań, tak, aby one nie przypominały tych, które są dedykowane dzieciom - relacjonowała wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia.

Obecnie około 180 gmin w Polsce wprowadziło nocną prohibicję. W Krakowie, Bydgoszczy czy Białej Podlaskiej obejmuje całe miasto. W Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach czy Kielcach - tylko centra.

Od września nocny zakaz obowiązuje w Gdańsku, w sezonie turystycznym - w Giżycku i Słupsku.