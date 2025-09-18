Postępowanie Trybunału Stanu ws. immunitetu I prezes Sądu Najwyższego, przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej zostało umorzone - potwierdził sędzia Piotr Sak. Wcześniej poinformował o tym pełnomocnik Manowskiej, adw. Bartosz Lewandowski.

/ RMF FM

Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Manowskiej dotyczył łącznie trzech wątków w tym m.in. niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu dotyczącego regulaminu TS.

Sprawa ta została zainicjowana przed ponad rokiem pismem ośmiorga sędziów TS skierowanym m.in. do prokuratora krajowego.