Doprowadziliśmy do podpisania tego porozumienia, gdzie jest zapisane, że cła na zboża i inne produkty rolno-spożywcze będą miały wrócić i rząd będzie się o to starał w interesie całego społeczeństwa - przekazał lider AgroUnii. Ustaliliśmy, że tarcza dla branży rolno-spożywczej będzie wynosiła 10 mld zł. (...) My tracimy te pieniądze. One się należą rolnikom. Trzeba ściągnąć z rynku to zboże, które dzisiaj zalega. To jest zadanie dla rządu - tłumaczył Kołodziejczak.

Lider AgroUnii zapewniał, że jego organizacja będzie patrzeć na ręce władzy i pilnować realizacji podpisanego porozumienia. Robimy to wszystko też dla ludzi, którzy kupują żywność. Tylko Polska żywność jest gwarantem normalnych, uczciwych cen - przekonywał.

W środę w ministerstwie rolnictwa odbył się okrągły stół rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ilością ukraińskiego zboża sprowadzonego do Polski. W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych.

Tuż przed obradami okrągłego stołu doszło do awantury. Resort chciał, by uczestnicy oddali telefony, tablety oraz komputery przed wejściem. Protestowali przeciwko temu m.in. lider AgroUnii Michał Kołodziejczak oraz były poseł PSL Władysław Serafin.

Przecież to jest pokazywanie, że jesteśmy uprzedmiotowieni - mówił Kołodziejczak. Przekonywał, że rolnicy mają na nośnikach kluczowe dane, różne raporty czy tabele. Ja nie wiem, czy jak politycy spotykają się między sobą, to nie mają komputerów, telefonów, notatek? - pytał.

Czego się boi Kowalczyk? Czy tu jest granat w tym? Wyniesiemy jakieś tajemnice państwowe? Przecież tu jest całe polskie rolnictwo, całe społeczeństwo - mówił Władysław Serafin, były poseł, prezes kółek rolniczych.