W resorcie ruszył okrągły stół w sprawie sytuacji na rynku zbóż - rolnicy przekonują, że ceny w skupach są za niskie, a oni sami mają problem ze sprzedażą zalegających w magazynach plonów. Jako jeden z powodów rolnicy podają kwestię importu zboża z Ukrainy - to trafia na polski rynek i zaniża ceny. Żądamy, by Polska była dla ukraińskiego zboża tylko państwem tranzytowym i żeby zakazano sprzedaży go na naszym rynku - mówił przed spotkaniem Michał Kołodziejczak z AgroUnii. Zapewniał, że "nie wyjdzie z tego budynku", jeżeli nie będzie porozumienia. Tuż przed spotkaniem doszło także do awantury. Resort chciał, by uczestnicy oddali telefony, tablety oraz komputery przed wejściem. Protestowali przeciwko temu m.in. Kołodziejczak oraz były poseł PSL Władysław Serafin. Przecież to jest pokazywanie, że jesteśmy uprzedmiotowieni - mówił Kołodziejczak. Przekonywał, że rolnicy mają na nośnikach kluczowe dane, różne raporty czy tabele. Ja nie wiem, czy jak politycy spotykają się między sobą, to nie mają komputerów, telefonów, notatek? - mówił Kołodziejczak. Problemy rolników Izba Zbożowo-Paszowa wyliczyła, że do Polski przyjechało ponad 3 mln ton ukraińskiego zboża - głównie kukurydzy, pszenicy i rzepaku. Nie wiadomo dokładnie, ile ton było reeksportowanych. Jak mówiła w RMF FM prezes izby Monika Piątkowska , zboże, które zostało w kraju, jest przechowywane w magazynach. Zarówno u rolników, jak i w firmach skupowych, w paszarniach - tłumaczyła. Magazyny są pełne. Stąd protesty i zniecierpliwienie rolników, bo za kilka miesięcy kolejne zbiory, również rekordowe - mówiła szefowa Izby. Jej zdaniem, jeżeli nie opróżnimy magazynów, to nie będzie gdzie trzymać polskiego zboża. Kolejne 35 mln ton zboża wejdzie na rynek. Zużycie krajowe wynosi 25-26 mln ton, reszta idzie na eksport - wyjaśniała. Tłumaczyła, że niskie ceny skupu zboża to nie tylko efekt importu z Ukrainy, ale też spadku na całym "globalnym rynku".