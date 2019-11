Solidarna Polska oraz Konfederacja domagają się odwołania Magdaleny Biejat z Razem z funkcji szefowej komisji rodziny. Posłanka jest przewodniczącą zaledwie od czwartku. "Podchodzę do sprawy ze spokojem. Jeżeli będą chcieli mnie wymienić, oczywiście to zrobią" - mówi w rozmowie z dziennikarzem Jakubem Szczepańskim z Interii. Gdyby to tego doszło, sugeruje też, jaka ewentualnie inna komisja interesuje Lewicę.

